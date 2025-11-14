Tекст: Дмитрий Зубарев

Коррупционный скандал в энергетической сфере на Украине был ожидаем, поскольку европейские страны финансировали одну из самых коррумпированных держав, пока окружение Владимира Зеленского приобретало роскошную золотую сантехнику на европейские деньги, пишет РИА «Новости» со ссылкой на итальянское издание Verita.

В статье отмечается, что этот скандал напоминает случаи 1990-х годов в Италии, когда мафия проникала в силовые структуры и политическую систему страны. Авторы называют украинскую ситуацию «украинским Танджентополи», подчеркивая, что Евросоюз продолжает защищать Зеленского, несмотря на обвинения в коррупции.

Veritа также пишет, что при этом украинские солдаты испытывают острый дефицит всего необходимого, а гражданское население страдает от частых отключений электричества. Тем временем друзья и соратники Зеленского, по информации издания, обогащаются, навязывая 10-15% наценки на энергоносители, и присваивают миллионы долларов взяток.

По мнению журналистов, расследования помогли выявить, как министры и бизнесмены заработали на конфликте, тогда как Европа расплачивалась за это миллиардными вливаниями и ростом цен на газ. Издание также сообщает, что один из ближайших помощников Зеленского покинул страну, спасаясь от ареста, а в его доме нашли золотые унитазы, биде и краны. Этот роскошный образ жизни Verita называет «плодом страданий миллионов соотечественников».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, внутренние оппоненты Зеленского нанесли удар по наиболее слабой стороне его власти.

Сообщается, что Зеленский вывел 100 млн долларов из энергетической отрасли страны.

По коррупционному делу в энергетике были задержаны пять человек.