Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм – только один из эпизодов широкой компании европейских властей по давлению на Церковь.0 комментариев
При ударах по югу Ирана погибли пять военных КСИР
В результате авиаударов США и Израиля по южной провинции Бушер были убиты пять членов Корпуса стражей исламской революции, служившие в ВМС и ВВС.
По меньшей мере пятеро военнослужащих Корпуса стражей исламской революции погибли в результате ударов США и Израиля по южной провинции Бушер, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA. Инцидент произошёл в районах Дейер и Джам, где были нанесены авиаудары в ночь на 3 марта.
Среди погибших есть представители как военно-морских, так и военно-воздушных сил КСИР. Официальные власти Ирана пока не прокомментировали случившееся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна перешла в режим полномасштабной войны после удара США и Израиля.
В результате атак США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.
Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.