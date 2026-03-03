При ударах по югу Ирана погибли пять военных КСИР

Tекст: Ольга Иванова

По меньшей мере пятеро военнослужащих Корпуса стражей исламской революции погибли в результате ударов США и Израиля по южной провинции Бушер, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA. Инцидент произошёл в районах Дейер и Джам, где были нанесены авиаудары в ночь на 3 марта.

Среди погибших есть представители как военно-морских, так и военно-воздушных сил КСИР. Официальные власти Ирана пока не прокомментировали случившееся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна перешла в режим полномасштабной войны после удара США и Израиля.

В результате атак США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.