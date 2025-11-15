В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?4 комментария
FT: Коррупционный скандал с «золотым унитазом» нанес удар по режиму Зеленского
Крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильнейший удар по режиму во главе с Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times.
По данным Financial Times, коррупционный скандал на Украине нанес тяжелый удар по властям страны и лично по Владимиру Зеленскому, передает
В публикации говорится, что крупнейший коррупционный кризис дестабилизировал режим Зеленского. «Золотой унитаз», сумки с деньгами и аудиозаписи обсуждений по отмыванию средств вызвало возмущение среди украинцев, пишет издание.
При этом Financial Times подчеркивает, что Зеленский пытается публично дистанцироваться от главных фигурантов расследования, особенно от своего давнего друга Тимура Миндича, однако эксперты считают, что эти меры вряд ли спасут его репутацию.
Аналитики сходятся во мнении, что дальнейшие разоблачения могут спровоцировать новый виток политического кризиса в стране. В качестве одной из потенциальных угроз для Зеленского называют возможную информацию о влиянии Миндича на бывшего министра обороны Рустема Умерова. Киевский политолог Владимир Фесенко заявил изданию: «Если появится новая информация, касающаяся Зеленского или его аппарата... то, конечно, это будет новый виток».
Ранее в Киеве около 100 человек вышли на Майдан Незалежности на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала в энергосфере.
НАБУ передало ходатайство об аресте бывшему вице-премьеру, которого называют «кумом Зеленского».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал связанных с Зеленским коррупционеров украинской «военной мафией».
Европейские власти могут потребовать от Владимира Зеленского либо проведение реформ, либо отставку ряда ключевых чиновников на фоне коррупционного скандала.
Газета ВЗГЛЯД писала, что золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу.