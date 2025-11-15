  • Новость часаОрбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    Каллас заговорила о победе России
    Президент Болгарии раскритиковал новый закон о «Лукойле»
    Священник: Армяне возмущены методами нынешней армянской власти
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    15 ноября 2025, 19:25 • Новости дня

    FT: Коррупционный скандал с «золотым унитазом» нанес удар по режиму Зеленского

    FT: Коррупционный скандал с «золотым унитазом» нанес удар по режиму Зеленского
    @ Jessica Cotsonas/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильнейший удар по режиму во главе с Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times.

    По данным Financial Times, коррупционный скандал на Украине нанес тяжелый удар по властям страны и лично по Владимиру Зеленскому, передает

    РИА «Новости».

    В публикации говорится, что крупнейший коррупционный кризис дестабилизировал режим Зеленского. «Золотой унитаз», сумки с деньгами и аудиозаписи обсуждений по отмыванию средств вызвало возмущение среди украинцев, пишет издание.

    При этом Financial Times подчеркивает, что Зеленский пытается публично дистанцироваться от главных фигурантов расследования, особенно от своего давнего друга Тимура Миндича, однако эксперты считают, что эти меры вряд ли спасут его репутацию.

    Аналитики сходятся во мнении, что дальнейшие разоблачения могут спровоцировать новый виток политического кризиса в стране. В качестве одной из потенциальных угроз для Зеленского называют возможную информацию о влиянии Миндича на бывшего министра обороны Рустема Умерова. Киевский политолог Владимир Фесенко заявил изданию: «Если появится новая информация, касающаяся Зеленского или его аппарата... то, конечно, это будет новый виток».

    Ранее в Киеве около 100 человек вышли на Майдан Незалежности на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала в энергосфере.

    НАБУ передало ходатайство об аресте бывшему вице-премьеру, которого называют «кумом Зеленского».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал связанных с Зеленским коррупционеров украинской «военной мафией».

    Европейские власти могут потребовать от Владимира Зеленского либо проведение реформ, либо отставку ряда ключевых чиновников на фоне коррупционного скандала.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу.

    15 ноября 2025, 06:31 • Новости дня
    НАБУ вручило ходатайство об аресте «куму Зеленского»

    Гончаренко: НАБУ вручило ходатайство об аресте куму Зеленского Чернышову

    НАБУ вручило ходатайство об аресте «куму Зеленского»
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов получил ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Ходатайство Чернышову вручили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), передает ТАСС.

    Депутат отметил, что Чернышов «одновременно является кумом Зеленского». Он пояснил, что состоится «судебное заседание, где будет решено о содержании под стражей Чернышова».

    В НАБУ уточнили, что Чернышов был замечен среди посетителей объекта, где предположительно происходила легализация преступных доходов. НАБУ задокументировало передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными. Квалификация дел – статья о незаконном обогащении.

    Директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что Чернышов может попытаться скрыться за границей и что заключение под стражу минимизирует риски давления на свидетелей.

    Чернышову предъявлены два обвинения: одно связано со схемой бизнесмена Тимура Миндича, о раскрытии которой НАБУ и САП объявили 10 ноября, другое – с коррупционными нарушениями в строительной сфере.

    Летом вокруг чиновника разгорелся скандал после его внезапной командировки, совпавшей с предъявлением обвинений его соратникам – многие предположили, что он покинул страну. Суд отпустил его под залог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по «делу Миндича» обвиняются бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман (финансист Миндича) и Игорь Фурсенко, а также сотрудники бэк-офиса по отмыванию средств Леся Устименко и Людмила Зорина. Кроме того, обвинения предъявлены Чернышову. В результате скандала свои посты покинули министр юстиции Герман Галущенко (ранее возглавлявший Минэнерго) и министр энергетики Светлана Гринчук. Также досрочно прекращены полномочия наблюдательного совета «Энергоатома».

    14 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо предложил протестующим студентам ехать воевать на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время дискуссии в Попраде словацкий премьер Фицо призвал вышедших в знак протеста студентов лично отправиться на Украину, если они поддерживают войну.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил студентам, демонстративно покинувшим его встречу в Попраде, отправиться на Украину, если они поддерживают продолжение конфликта, передает ТАСС. Слова Фицо прозвучали в ответ на протест студентов, некоторые из которых пришли на встречу в черных футболках и выразили несогласие с позицией политика.

    Во время дискуссии одна из студенток развернула украинский флаг, после чего группа учащихся покинула зал, громко звеня ключами. Фицо заявил: «Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста».

    Премьер подчеркнул, что считает подобное поведение проявлением неуважения к иной точке зрения. Он также добавил, что принципиально отвергает продолжение конфликта и призвал студентов подумать о последствиях подобных поступков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо выступил против плана Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    Словакия в целом отказалась участвовать в любых юридических или финансовых схемах Евросоюза, связанных с конфискацией замороженных российских активов и их использованием для военных нужд Украины.

    Фицо также раскритиковал экс-премьера Британии Бориса Джонсона за его подход к России.

    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    15 ноября 2025, 11:57 • Новости дня
    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине

    Основатель группы Pink Floyd Уотерс заявил об исчезновении солдат на Украине

    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воевать на Украине скоро будет некому, солдат не останется, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

     Уотерс предсказал скорое истощение людских ресурсов на Украине, передает РИА «Новости». «Вылавливают на улицах мужчин средних лет и детей и ставят их в окопы на линии фронта противостоять армии России. И скоро их совсем не останется. Они исчезнут», – заявил Уотерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс призвал провести на востоке Украины референдум о присоединении к России.

    Музыкант ранее заявил, что западные страны пытаются выставить президента России Владимира Путина в плохом свете.

    Уотерс также дал интервью юной журналистке из Луганска.

    15 ноября 2025, 16:51 • Новости дня
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после визита в Грецию, заявил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер.

    Скотт Риттер, отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик, заявил, что Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после визита в Грецию, передает РИА «Новости». В эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт отметил, что отвечающий за разрушение украинского общества Зеленский не сможет это пережить.

    «Я не удивлюсь, если он улетит в Грецию и там останется», – заявил Риттер.

    По мнению Риттера, на украинские власти сейчас оказывается огромное давление из-за российских авиаударов по энергетической инфраструктуре страны и коррупционных скандалов в рамках этой сферы. Эти события, по словам аналитика, осложняют ситуацию для руководства страны, в частности – лично для Зеленского.

    На этой неделе Зеленский совершит экстренный визит в Грецию, чтобы попросить у Кириакоса Мицотакиса ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5 Mk2.

    СМИ писали, что Зеленский готовит запасной план для переезда в Британию, где у него уже появилась недвижимость.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича грозит ухудшить положение Зеленского и каждый день приносит ему новое ухудшение позиций.

    15 ноября 2025, 00:59 • Новости дня
    Захарова пошутила о борьбе Зеленского с коррупцией и наркоманией
    Захарова пошутила о борьбе Зеленского с коррупцией и наркоманией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Италии о борьбе Владимира Зеленского с коррупцией.

    Комментируя в Telegram заявление Минбороны Италии о том, что Зеленский ведет борьбу с коррупцией, Захарова заявила: «Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой».

    На совместной пресс-конференции с коллегами из «Группы пяти» (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша) в Берлине министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил благодарность министру обороны Украины Денису Шмыгалю «за участие в онлайн-дискуссии и за информирование о текущей ситуации на Украине». «Мы благодарим Дениса и президента Зеленского за их готовность бороться с коррупцией в своей стране», – приводят слова Крозетто украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти предоставили отчет по поводу коррупционного скандала в компании «Энергоатом».

    Напомним, Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли в употреблении наркотиков.


    15 ноября 2025, 16:34 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о выгоде конфликта против России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    @ Eoin Noonan/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее «мерзких» высказываний о выгоде для Европы сохранения конфликта на территории Украины.

    Ирландский журналист Чей Боуз публично осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Европарламент доверил должность самой глупой женщине, которая, по выражению Боуза, «говорит самую мерзость».

    Журналист также подчеркнул, что украинские кладбища буквально переполнены погибшими.

    Ранее Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.

    15 ноября 2025, 12:42 • Новости дня
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военному аэродрому, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского военно-промышленного комплекса, цеху по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, узлам связи ГУР Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 247 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 796 беспилотников, 636 ЗРК, 26 044 танка и другие бронемашины, 1 611 боевых машин РСЗО, 31 314 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 725 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за предыдущую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    15 ноября 2025, 03:21 • Новости дня
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп может изъять половину замороженных суверенных активов России, которые находятся под контролем американской юрисдикции и оцениваются в 5 млрд долларов, сообщили в бюджетном управлении Конгресса США.

    Бюджетное управление конгресса США оценило вероятность того, что в случае одобрения законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025» президент Трамп примет решение о конфискации. Законопроект рассматривает процесс использования замороженных российских активов для поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Как предполагает бюджетное управление Конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это [конфискует активы]», – говорится в сообщении управления.

    Указывается, что «управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 млрд долларов из российских суверенных активов».

    Однако там подчеркивают значительную неопределенность относительно того, предпримет ли президент США этот шаг. При этом около 300 млн долларов из конфискованных средств планируется инвестировать в краткосрочные ценные бумаги минфина США до их последующего распределения на экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

    Полученные от инвестиций проценты, как ожидается, будут направлены на поддержку Украины без дополнительных ассигнований с года, следующего за конфискацией. В управлении также предполагают, что принятие законопроекта приведет к увеличению прямых государственных расходов на 10 млн долларов в течение 2026-2035 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза о применении замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву. Трамп ранее заявлял, что не участвует в обсуждениях по возможному изъятию замороженных активов России Европой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    США занимают четвертую строчку в составленном газетой ВЗГЛЯД «Рейтинге недружественных правительств».

    15 ноября 2025, 16:18 • Новости дня
    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского

    В Киеве прошел митинг против коррупции и Зеленского

    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского
    @ the_other_ukraina

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала в энергосфере с участием Тимура Миндича, сообщили украинские СМИ.

    По данным украинских СМИ, на площади Независимости собралось около 100 человек на митинг против коррупции и за отставку Зеленского, передает РИА «Новости».

    Акция проходила на фоне масштабного коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и давний соратник Зеленского Тимур Миндич.

    Участники держали плакаты с надписями «Зеленский – преступник», «Нет коррупции», «Отставка или импичмент», а также лозунги в поддержку арестованного СБУ детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магомедрасулова.

    На плакатах собравшихся также были были лозунги «Отставка или импичмент», «Зеленский – бес» и «Тотальная коррупция власти уничтожает Украину», передает RT.

    Организатор акции Мария Барабаш заявила, что акции будут проходить каждую субботу «до выполнения всех требований».

    Среди требований – освобождение Магомедрасулова, экстрадиция Миндича на Украину и отставка Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского. По словам Барабаш, Ермак является «лидером коррупционных схем» и должен покинуть свою должность. Акция охранялась полицией, инцидентов не зафиксировано.

    Ранее силовики заявили, что украинские националисты испугались антикоррупционного митинга из-за риска нового майдана. Большинство прохожих в Киеве в опросе местных

    Киевляне высказали уверенность, что Владимир Зеленский был в курсе коррупционных схем в энергетической сфере.

    СМИ сообщили, что коррупционный скандал в энергетике на Украине произошел в критически важный момент для главы киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    15 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Яблоково в Запорожской области
    Российские войска освободили Яблоково в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Яблоково в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Терноватого, Гуляйполя, Затишья Запорожской области и Покровского Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения группировки «Север» в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волфино и Садками Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Рыбалкино.

    ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада с матсредствами.

    Между тем подразделения группировки  «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Островского, Шийковки и Богуславки Харьковской области.

    Под Купянском штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. За прошедшие сутки сорваны две контратаки подразделений 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов Кутьковки и Петровки с целью деблокировать окруженные подразделения противника. Уничтожены десять боевиков, отчитались в Минобороны.

    В результате огневого поражения на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе британская бронемашина Snatch, два миномета, три станции РЭБ, пять пикапов.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 220 военнослужащих, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и восемь станций РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Краматорска, Варваровки и Иванополья Донецкой народной республики (ДНР).

    Противник потерял до 230 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе немецкую боевую машину пехоты Marder, и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, двух пехотных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии полблизости от Русина Яра, Сергеевки, Сухецкого, Артемовки, Красного Кута, Родинского ДНР, Ивановки и Новопавловки Днепропетровской области.

    В районе Красноармейска штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Кроме того, штурмовые подразделения приступили к зачистке Ровного. Были отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки противника, отчитались в Минобороны.

    В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западный.

    За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 270 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и радиолокационная станция.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 495 военнослужащих, шесть бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне, российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь

    За день до этого они освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    А ранее освободили Новоуспеновское в Запорожской области.

    15 ноября 2025, 15:31 • Новости дня
    Сийярто: Венгрия не допустит «украинскую мафию» в ЕС

    Сийярто заявил об отказе Венгрии пускать «украинскую мафию» и зерно в ЕС

    Сийярто: Венгрия не допустит «украинскую мафию» в ЕС
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Венгрии не намерено допускать так называемую «украинскую мафию» в Евросоюз и низкокачественное украинское зерно на европейский рынок, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия не намерена допустить «украинскую мафию» в страны Евросоюза, а также выступает против присутствия низкокачественного украинского зерна на европейском сельскохозяйственном рынке, заявил глава МИД страны Петер Сийярто, выступая на антивоенном митинге в городе Дьер, передает ТАСС.

    По его словам, Будапешт продолжит блокировать инициативы Брюсселя по быстрой интеграции Украины в европейские структуры на фоне продолжающегося там вооруженного конфликта.

    Сийярто также заявил, что Венгрия намерена блокировать любые действия Евросоюза, направленные на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и вовлечение других европейских стран. В случае давления на страну со стороны Брюсселя, Сийярто заявил о готовности применять право вето, даже если это противоречит позиции большинства стран ЕС.

    Министр подчеркнул: «Мы не можем позволить Венгрии и венграм вступить в войну. Мы должны защитить от этого нашу страну и венгерских граждан».

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал остановить финансирование Киева из-за масштабной коррупции.

    Евросоюз потребовал от Украины гарантии прозрачности при распределении будущей финансовой помощи.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС прекратить финансирование Украины после выявления связанной с Зеленским «военной мафиозной сети».

    Власти Венгрии приняли решение вместо покупки вооружений для Украины направить 1,5 млн евро на поддержку ливанской армии.

    14 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Украинские нацисты испугались антикоррупционного майдана в Киеве

    Украинские нацисты испугались антикоррупционного митинга из-за риска майдана

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии предстоящего в субботу антикоррупционного митинга в Киеве представители нацистских групп боятся потерять влияние и финансирование из-за протестных настроений, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские нацисты выражают тревогу по поводу антикоррупционного митинга, который должен состояться в субботу на площади Независимости в Киеве, передает РИА «Новости».

    В российских силовых структурах сообщили, радикалы видят в предстоящей акции угрозу своему влиянию и возможному пересмотру источников финансирования.

    По данным украинского издания «Страна.ua», организатором митинга выступает активистка Мария Барабаш. Протест проходит на фоне крупного коррупционного скандала, связанным с бизнесменом и близким соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.

    Собеседник агентства отметил, что известный радикал Дмитрий Корчинский, глава батальона «Братства» (признан экстремистским и запрещен в России) уже выразил опасения в связи с уровнем организаторов митинга. Он подчеркнул, что среди них есть влиятельные политики и мэры городов, а «нацисты всех мастей очень опасаются предстоящих протестов».

    По словам представителя силовых структур, успех этой акции может полностью перечеркнуть прежний «майдан» и его идеи. Кроме того, он добавил, что украинские радикалы опасаются потерять свое влияние и ресурсы, а Украина может ускоренно прийти к военному режиму.

    Ранее большинство прохожих на улицах Киева выразили уверенность, что Владимир Зеленский знал о коррупционных схемах в энергетике.

    СМИ писали, что коррупционный скандал в энергетической сфере на Украине произошел в критически важный момент для главы киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    14 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области
    Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Грайвороне погиб местный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что FPV-дрон, запущенный ВСУ, совершил удар по автомобилю, в котором находился мужчина. Мирный житель скончался от полученных ранений на месте. Губернатор добавил, что транспортное средство было повреждено в результате удара. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области днем 14 ноября пострадали шесть человек. Житель села Ясные Зори под Белгородом погиб после удара дрона по легковому автомобилю.

    15 ноября 2025, 17:43 • Новости дня
    На Украине назвали два варианта действий Европы против Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти могут потребовать от Владимира Зеленского либо реформ, либо отставки ряда ключевых украинских чиновников из-за коррупционного скандала, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что Европа будет вынуждена реагировать на коррупционный скандал в Киеве и не сможет ограничиться лишь общими заявлениями, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что скандал уже стал аргументом для ряда европейских политиков, выступающих за сокращение или прекращение финансовой поддержки Киева.

    По данным издания, сейчас Европейский союз рассматривает два сценария давления на украинские власти. Первый вариант предусматривает, что Владимир Зеленский возьмет на себя обязательства по борьбе с коррупцией, инициирует смену руководства государственных компаний и силовых структур, которые должны будут контролироваться международными экспертами.

    Второй, более жесткий вариант, предполагает отставку главы офиса президента Андрея Ермака и правительства под руководством Юлии Свириденко, а также их замену на фигуры, близкие к западным грантовым организациям и посольствам стран G7.

    В материале отмечается, что пока неизвестно, решатся ли европейские страны выдвинуть столь жесткие условия Зеленскому. Однако, как подчеркивает «Страна», если подобные требования появятся, Украине будет крайне сложно их проигнорировать из-за высокой степени финансовой зависимости от Евросоюза.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что коррупционное дело Тимура Миндича угрожает имиджу Зеленского и загоняет его в цугцванг.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС прекратить финансовую поддержку Киева из-за разоблачения военной мафиозной сети, связанной с Зеленским.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    14 ноября 2025, 23:12 • Новости дня
    Питающая Запорожскую АЭС линия электропередачи отключена со стороны Украины
    Питающая Запорожскую АЭС линия электропередачи отключена со стороны Украины
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Основная линия электропередачи «Днепровская», по которой поступала электроэнергия на Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

    «Линия электропередачи »Днепровская« отключена со стороны Украины. Причины нам пока неизвестны», – приводит слова Яшиной РИА «Новости».

    Яшина рассказала, что линия проходит, в том числе, по территории Запорожской области, находящейся под контролем ВСУ.

    Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщала, что сейчас собственные нужды станции обеспечиваются по альтернативному каналу – линии «Ферросплавная-1». Как уточнили на станции, никаких нарушений пределов и условий безопасности зафиксировано не было, персонал контролирует ситуацию.

    Яшина сообщила, что дизель-генераторы остаются в состоянии постоянной готовности, запас топлива для их работы достаточный. Яшина отметила, что отключение одной из линий снижает запас прочности энергоснабжения станции, однако Запорожская АЭС уже работала в аналогичном режиме. Представители МАГАТЭ будут обязательно проинформированы о случившемся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили в ноябре по двум линиям – «Днепровская» и «Ферросплавная-1». До этого электроснабжение осуществлялось исключительно резервными дизель-генераторами.

