В Киеве прошел митинг против коррупции и Зеленского

Tекст: Вера Басилая

По данным украинских СМИ, на площади Независимости собралось около 100 человек на митинг против коррупции и за отставку Зеленского, передает РИА «Новости».

Акция проходила на фоне масштабного коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и давний соратник Зеленского Тимур Миндич.

Участники держали плакаты с надписями «Зеленский – преступник», «Нет коррупции», «Отставка или импичмент», а также лозунги в поддержку арестованного СБУ детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магомедрасулова.

На плакатах собравшихся также были были лозунги «Отставка или импичмент», «Зеленский – бес» и «Тотальная коррупция власти уничтожает Украину», передает RT.

Организатор акции Мария Барабаш заявила, что акции будут проходить каждую субботу «до выполнения всех требований».

Среди требований – освобождение Магомедрасулова, экстрадиция Миндича на Украину и отставка Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского. По словам Барабаш, Ермак является «лидером коррупционных схем» и должен покинуть свою должность. Акция охранялась полицией, инцидентов не зафиксировано.

Ранее силовики заявили, что украинские националисты испугались антикоррупционного митинга из-за риска нового майдана. Большинство прохожих в Киеве в опросе местных

Киевляне высказали уверенность, что Владимир Зеленский был в курсе коррупционных схем в энергетической сфере.

СМИ сообщили, что коррупционный скандал в энергетике на Украине произошел в критически важный момент для главы киевского режима.

Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

