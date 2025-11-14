СМИ: Жители Киева посчитали, что Зеленский знал о коррупции в энергетике

Tекст: Тимур Шайдуллин

Большинство жителей Киева уверены, что Владимир Зеленский был осведомлен о коррупционных схемах в энергетической сфере страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Страна.ua. Такой вывод был сделан на основе блиц-опроса, проведенного изданием на улицах столицы.

Респонденты высказали однозначное мнение: президент и руководство страны не могли не знать о хищениях в энергетической компании «Энергоатом».

Одна из женщин сравнила ситуацию с семейной жизнью: «В одной семье жить и не знать, где папа, где мама?» – заявила она. Молодой человек отметил, что украинская власть и представители энергокомпаний «крутятся в одном кругу», а значит, «всё про всех знают». Кроме того, одна из опрошенных призвала киевлян выходить на площадь Независимости и устраивать митинг против действующей власти.

Часть прохожих выразила возмущение не только самими фактами коррупции, но и масштабом ущерба для страны. Один из респондентов подчеркнул, что с приходом Зеленского к власти борьба с коррупцией в стране существенно ослабла. А другая женщина призналась, что мечтает эмигрировать с детьми из Украины, так как не видит перспектив для будущего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия начала обсуждать возможный пересмотр финансовой поддержки Украины после раскрытия крупной коррупционной схемы в энергетическом секторе.

В ЕС также потребовали от Киева серьезные гарантии прозрачности будущего финансирования на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетике.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в личном хищении не менее 100 млн долларов из энергетики и обороны страны.