Tекст: Вера Басилая

Страны Евросоюза требуют от Украины объяснений по поводу крупного коррупционного скандала в энергетическом секторе, сообщает Politico.

В результате расследования антикоррупционных органов стало известно о схеме с откатами на 100 млн долларов, к которой могли быть причастны близкие соратники Владимира Зеленского. После публикации результатов расследования Зеленский ввел санкции против бывшего делового партнера и отправил в отставку нескольких чиновников.

Этот скандал расколол европейских партнеров Киева: часть считает ситуацию свидетельством независимости антикоррупционных органов, другие требуют от Украины конкретных шагов и гарантий предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников: «Эндемичная коррупция, выявленная в ходе расследования, возмутительна и не поможет стране в отношениях с международными партнерами».

Германия и другие государства ЕС настаивают на дальнейших реформах, подчеркивая важность прозрачности в энергетическом секторе Украины.

Скандал вспыхнул на фоне обсуждений новой финансовой поддержки: Украина рассчитывает на помощь в размере 41 млрд евро в следующем году, а также на согласование 140 млрд евро репарационного кредита из замороженных российских активов. На фоне обострения ситуации в энергетике, вызванной ударами по критической инфраструктуре, ЕС подтвердил очередной транш помощи в 6 млрд евро, а Германия рассматривает выделение еще 3 млрд евро в 2025 году.

Расследование главным образом касается компании «Энергоатом», где семеро топ-менеджеров подозреваются в искусственном завышении стоимости контрактов и получении откатов в размере 10-15% от суммы. Владимир Зеленский пообещал очистить руководство «Энергоатома» и поддержал работу антикоррупционных органов.

Международные партнеры продолжают контролировать целевое расходование выделяемых средств, используя системы проверки и прямые выплаты подрядчикам.

Эксперты и официальные лица ЕС отмечают, что Украине предстоит повысить прозрачность и эффективность управления в энергетике, чтобы укрепить доверие западных партнеров. Как подчеркнул литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, сейчас важно превратить этот кризис в возможность для глубоких реформ и обновления сектора.

Ранее Politico сообщало, что раскрытие масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе на Украине стало поводом для обсуждения Европейской комиссией возможного пересмотра финансовой поддержки.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что руководство страны ждет от Киева решительных шагов в борьбе с коррупцией и проведения реформ по верховенству закона.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины из-за выявления на Украине «военной мафиозной сети», связанной с Владимиром Зеленским.

Газета ВЗГЛЯД писала, что друзья Владимира Зеленского потрясли Европу своей роскошью, в том числе золотыми унитазами.

