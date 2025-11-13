Мерц потребовал от Зеленского борьбы с коррупцией и законодательных реформ

Tекст: Денис Тельманов

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

В ходе беседы официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Берлин ожидает от Киева активных шагов в борьбе с коррупцией и продолжения реформ, особенно в части верховенства закона.

Корнелиус передал слова Мерца: «Канцлер ФРГ подчеркнул ожидания правительства Германии в отношении того, что Украина будет энергично продвигать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в области верховенства закона».

Зеленский проинформировал Мерца о последних коррупционных расследованиях, в том числе об операциях по выявлению схем с участием ушедших в отставку членов правительства. Они также обсудили положение украинских беженцев, а Зеленский пообещал рассмотреть вопрос увеличения числа молодых украинцев, уезжающих в Европейский союз.

В разговоре стороны договорились продолжать усилия по прекращению огня на Украине. Представитель правительства ФРГ добавил, что Берлин совместно с западными партнерами планирует усилить давление на Москву для запуска переговоров, в том числе за счет работы с замороженными российскими активами.

На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели масштабную операцию «Мидас», в ходе которой были обысканы экс-чиновники и главы украинских энергетических компаний.

В ходе операции вскрыта схема по отмыванию 100 млн долларов, и предъявлены обвинения ряду лиц, среди которых друг и кум Зеленского Алексей Чернышов, а также бывший глава Минюста Миндич, который вскоре после начала следственных действий покинул Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о раскрытии на Украине украинской «военной мафиозной сети» с тысячами связей с Владимиром Зеленским и призвал Евросоюз прекратить ее финансирование.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что Брюссель несколько лет финансирует украинское государство за счет средств европейского народа, несмотря на процветающую на Украине коррупцию.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в четверг заявил о необходимости прекращения финансовой помощи Украине, так как выделяемые средства, по его мнению, питают коррупцию.