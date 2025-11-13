Орбан назвал коррупционеров на Украине связанной с Зеленским «военной мафией»

Орбан: ЕС должен прекратить финансирование Украины из-за коррупции

Tекст: Вера Басилая

По словам Орбана, громкий коррупционный скандал на Украине показал, что в стране царит хаос, и Евросоюзу следует прекратить финансировать эту страну. Фигурантов дела лидер Венгрии назвал «военной мафией», передает ТАСС.

В своем Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) Орбан написал, что министр энергетики уже подал в отставку, а главный обвиняемый покинул Украину.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет направлять деньги своих граждан на Украину и не потерпит «никаких финансовых требований и шантажа» со стороны Зеленского. Премьер добавил, что Брюсселю следует понять, куда идут деньги европейских налогоплательщиков.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о необходимости прекращения финансирования Украины со стороны Европейского союза из-за коррупционного скандала.

В рамках дела о коррупции в энергетике на Украине предъявлены обвинения семи лицам, из которых пятеро задержаны.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости увольнения министра энергетики Светланы Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко из-за подозрений в коррупции.

