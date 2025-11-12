Зеленский потребовал уволить министров Гринчук и Галущенко

Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости увольнения министра энергетики Светланы Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко из-за подозрений в коррупции.
Министр энергетики Светлана Гринчук и бывший министр юстиции Герман Галущенко должны покинуть свои посты из-за участия в коррупционных схемах, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Зеленский подчеркнул, что считает невозможным их дальнейшее пребывание на должностях и отметил важность доверия к власти.
Он заявил, что если есть обвинения, на них надо отвечать. Зеленский попросил премьер-министра Украины инициировать заявления об отставке от указанных министров, назвав это самым быстрым и оперативным решением в сложившейся ситуации.
Глава режима на Украине также обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой поддержать отставку Гринчук и Галущенко. Кроме того, Зеленский сообщил о подготовке возможных санкций со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении двух человек, связанных с делом НАБУ.
Имена этих лиц он не назвал, однако, по данным СМИ, речь может идти о многолетнем соратнике Зеленского бизнесмене Тимуре Миндиче и его финансисте Александре Цукермане, которые уже покинули страну.
Ранее депутат Рады Железняк сообщил, что министр Гринчук неоднократно ночевала у министра Галущенко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, пять из них уже задержаны.
Правительство Украины отстранило министра Галущенко от исполнения обязанностей из-за коррупционного скандала вокруг «Энергоатома».