Депутат Рады заявил, что украинская министр энергетики ночевала у министра юстиции

Депутат Рады Железняк: Украинская министр Гринчук неоднократно ночевала у министра Галущенко

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр Гринчук не раз ночевала дома у своего предшественника на этом посту, министра юстиции Германа Галущенко и имела ключи от его дома. Об этом заявил прокурор САП на суде по делу бизнесмена Тимура Миндича, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По словам Железняка, в материалах дела есть протокол визуального наблюдения, согласно которому, «с 23 на 24 июля Гринчук ночевала у Галущенко. 28 июля еще раз, при этом калитку своим ключом отпирала. Еще также с 11 на 13 августа ночевала».

Депутат иронично предположил, что чиновники по ночам «обсуждали результаты голосования за законопроект о ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, включая давнего соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича.

Правительство Украины отстранило министра Галущенко от исполнения обязанностей из-за коррупционного скандала вокруг «Энергоатома».

До этого сотрудники антикоррупционного бюро Украины провели обыски у Галущенко и в офисах «Энергоатома».