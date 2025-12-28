В Италии заявили о политическом поражении Зеленского

Il Fatto quotidiano: Зеленский потерпел политическое поражение из-за решения ЕС по активам РФ

Tекст: Валерия Городецкая

«Решение Брюсселя (о новом европейском займе) страхует бюджет Украины на 2026 год. С технической точки зрения это облегчение, но с политической – поражение Зеленского и его европейских сторонников, которые обещали заставить платить Москву, а на деле остановились на компромиссе», – говорится в материале Il Fatto quotidiano, передает ТАСС.

Газета отмечает, что 2025 год стал «худшим» для Украины из-за прекращения американской поддержки, коррупционного скандала и неудач на фронте. В публикации сказано, что Зеленский оказался «загнан в угол».

Ранее стало известно, что глава Евросовета Кошта предложил выдать кредит Киеву без активов России.

На саммите в Брюсселе страны ЕС отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.