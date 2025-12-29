«Отмена» России не удалась ещё и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
Нефть подорожала перед выходом статистики по запасам в США
Мировые цены на нефть выросли в ожидании статистики по запасам в США
Мировые цены на нефть в понедельник выросли перед выходом статистики от Управления энергетической информацией (EIA) минэнерго США по запасам сырья в стране.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.28 росла на 1,05% относительно предыдущего закрытия – до 60,87 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,09%, до 57,36 доллара, передает РИА «Новости».
В понедельник минэнерго США опубликует еженедельную статистику по коммерческим запасам нефти. За неделю, завершившуюся 19 декабря, запасы сырья в стране уменьшились на 1,27 млн баррелей.
При этом влиять на рост нефтяных котировок могут также опасения рынка по поводу поставок сырья на фоне геополитических рисков.
«Нестабильной остается ситуация на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия наносит авиаудары по Йемену, Иран заявляет, что страна находится в состоянии «полномасштабной войны» с США, Израилем и Европой. Это может лежать в основе опасений рынков по поводу перебоев с поставками», – цитирует Reuters аналитика китайской компании Haitong Futures Яна Аня.