Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.
Роскосмос показал запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк на расчетную орбиту прошел штатно и выведен на целевую орбиту, сообщили в Роскосмосе.
«После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова», – сказано в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что космический аппарат принят на управление наземными средствами космических войск ВКС, с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортсистемы работают штатно.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк. С космодрома Плесецк в ноябре произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.
В четверг, 25 декабря, успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» был проведен в 17 часов 11 минут по московскому времени.