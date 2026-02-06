Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
Финансист Ермилова назвала причины отказа в кредите при большом доходе
Даже при стабильном высоком доходе банк может отказать в кредите из-за превышения долговой нагрузки или несоответствия внутренним требованиям, сообщила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Она перечислила пять основных причин отказа банка в кредите. Одной из главных причин становится высокая долговая нагрузка: если ежемесячные платежи по кредитам превышают 50% официального дохода, банк может отказать в выдаче нового займа. До 30% долговой нагрузки считается приемлемым уровнем, пояснила она агентству «Прайм».
Во-вторых, заемщик может не соответствовать ряду требований банка – к примеру, по гражданству, регистрации, стажу или возрасту. Банк может требовать, чтобы клиенту было не менее 18 лет и чтобы он работал на одном месте не менее полугода.
В-третьих, кредитная история играет решающую роль. Если у клиента есть просроченные платежи или большое количество действующих кредитов, это также может стать основанием для отказа. В-четвертых, даже если доход кажется достаточным самому клиенту, банк может усомниться в его уровне или потребовать дополнительные документы, отметила Ермилова.
Пятая причина связана с внутренней политикой банка, который может не выдавать кредиты определенным категориям заемщиков, например, индивидуальным предпринимателям из-за нестабильности их доходов.
«Чтобы повысить шансы на одобрение кредита, рекомендуется провести предварительный расчет показателя долговой нагрузки и постараться его снизить путем закрытия существующих кредитов или кредитных карт. Предоставьте полную и точную информацию о доходе и расходах», – посоветовала эксперт.
Для снижения долговой нагрузки можно воспользоваться рефинансированием, следить за состоянием кредитной истории и своевременно исправлять ошибки. Также рекомендуется обращаться в банк, где уже открыт счёт, поскольку лояльность к существующим клиентам выше, заключила она.
