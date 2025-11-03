Ушедших в декрет россиян предложили освобождать от кредитных штрафов

Tекст: Ольга Иванова

Думская фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о введении моратория на начисление штрафов и пеней за просрочку кредитов для граждан, находящихся в декретном отпуске, передает 360.ru.

Авторы документа отметили, что во время отпуска по уходу за ребенком доход родителей существенно уменьшается, а получаемые пособия не восполняют разницу с заработной платой. При этом обязательства по кредитам сохраняются, а просрочка приводит к дополнительной финансовой нагрузке из-за начисляемых санкций.

«Как можно на женщину, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, вешать новые долги, заставляя ее нервничать и фактически выбирать, на что тратить ее небольшой доход – на малыша, на восстановление своего здоровья или на то, чтобы банки и дальше жирели на своих грабительских процентах? Финансовые организации не обеднеют, если подождут», – заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий также подчеркнул, что законопроект предусматривает освобождение от неустоек на весь срок декретного отпуска, отметив необходимость принятия таких мер для социальной поддержки семей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отдельные банки стали менять условия действующих кредитов без согласия клиентов. Минфин сообщил, что с первого февраля 2026 года будет введено ограничение на количество льготных ипотек в рамках семейной программы на одну семью.