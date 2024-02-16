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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    9 комментариев
    16 февраля 2024, 12:12 • Новости дня

    Экономист оценил перспективы строительства ВСМ от Москвы до Минска

    Экономист Лизан: ВСМ сулит преимущества как для Минска, так и для Москвы

    Экономист оценил перспективы строительства ВСМ от Москвы до Минска
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сейчас из Москвы до Минска можно добраться за семь часов. Но когда будет запущена ВСМ, время в пути серьезно сократится. Это позитивно скажется на контактах между странами, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин сообщил, что Александр Лукашенко поддержал создание ВСМ между Россией и Белоруссией.

    «Продление высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Минск в очередной раз подтверждает приверженность курсу на сближение стран. Россия и Белоруссия реализуют программы сотрудничества в различных сферах экономики и управления. ВСМ станет шагом к углублению интеграции в транспортном секторе», – отметил экономист Иван Лизан.  

    По его мнению, Лукашенко поддерживает идею с магистралью, в том числе и потому, что «Белоруссия выступает за любую стройку». Впрочем, высокоскоростная магистраль сулит определенные преимущества как для Минска, так и для Москвы.

    «В первую очередь, стоит ожидать повышения взаимного туристического потока. Расстояние между столицами Белоруссии и России составляет почти 700 км. Уже сейчас из одного пункта в другой можно добраться за семь часов. С запуском ВСМ время в пути серьезно сократится. Конечно, такой маршрут будет пользоваться спросом как среди белорусов, так и среди россиян», – пояснил собеседник. 

    «Во-вторых, ВСМ положительно скажется на бизнес-контактах между Россией и Белоруссией», – добавил Лизан. Он предположил, что поезда, которые будут курсировать между Москвой и Минском, станут «Сапсанами» на максималках». По подсчетам экономиста, строительство ВСМ из Москвы до Минска может обойтись довольно дорого, при этом рассуждать о том, как скоро дорога может окупиться, пока преждевременно.

    Ранее Владимир Путин подтвердил, что Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) может в будущем связать Москву и Минск. Как сообщил президент России, его белорусский коллега Александр Лукашенко поддерживает эту идею.

    Во время посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области Путин заявил, что пилотный проект по строительству ветки ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом станет лишь первым этапом масштабной программы. Он рассказал, что в перспективе рассматривается организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии.

    «Что касается Минска, то с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», – приводит слова Путина Кремль. Сейчас между столицами России и Белоруссии курсируют скоростные поезда «Ласточки». Из Москвы в Минск можно добраться всего за 6 часов 50 минут.

    По мнению российского лидера, высокоскоростные маршруты позволят нарастить пропускную способность железных дорог и разгрузить аэропорты, а также поспособствуют росту деловой активности и внутреннего туризма. При этом готовность браться за такие комплексные проекты и реализовывать их – это интегральный показатель возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала России, указал Путин. «Это новые компетенции, и, судя по всему, мы подошли к тому, чтобы их реализовывать», – подчеркнул он.

    О планах по созданию сети высокоскоростных железных магистралей (ВСМ) Владимир Путин заявил в декабре 2023 года. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что требуется для реализации проекта и почему он важен для страны.

    15 февраля 2024, 21:28 • Новости дня
    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки

    WP: ВСУ начали частичный отход в районе Авдеевки и считают сдачу города вопросом времени

    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки, военные заявили, что сдача города является лишь вопросом времени, пишет Washington Post (WP).

    «Украинские военные говорят, то, что им придется сдать город, это лишь вопрос времени, в четверг военные заявили, что частичный отход уже начался», – говорится в статье WP, передает РИА «Новости».

    По словам солдата ВСУ с позывным «Витамин», украинская армия вынуждена отступать под давлением ВС России, пишет газета.

    В статье при этом указывается, что находившиеся на прошлой неделе в районе Авдеевки журналисты стали свидетелями того, как в город прибывали новые украинские военные. Авдеевский коксохимический завод может быть «последним опорным пунктом» ВСУ в городе, предполагает WP.

    Ранее срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».

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    15 февраля 2024, 22:35 • Новости дня
    Высокоскоростные поезда между Москвой и Петербургом будут ходить каждые 15 минут

    Савельев заявил, что высокоскоростные поезда между Москвой и Петербургом будут ходить каждые 10-15 минут

    Tекст: Денис Тельманов

    Поезда по высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом будут отправляться каждые 10-15 минут, заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании по развитию железнодорожного сообщения с участием президента России Владимира Путина.

    Заявление Савельева передает РИА «Новости».

    Он добавил, что время движения поезда из Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 часа  15 минут, до Твери – 39 минут, из Санкт-Петербурга до Великого Новгорода – 29 минут.

    Савельев подчеркнул, что движение будет осуществлять компания «ВСМ две столицы», которую создадут на основе государственно-частного партнерства. Со стороны государства в ней будет участвовать Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса России.

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    15 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород

    Сенатор Долгов: Удар ВСУ по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств

    В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар ВСУ по Белгороду лежит за гранью добра и зла. Обстрел мирных жителей с военной точки зрения лишен всякого здравого смысла. Это ужасное и бесчеловечное преступление, за которое всем виновным придется понести заслуженное наказание. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее мирные кварталы Белгорода подверглись обстрелу со стороны украинских военных.

    «По вине военного руководства Украины в Белгороде произошла ужасающая трагедия. В этих условиях характеристика «преступные» в отношении действий офиса Зеленского кажется недостаточной. Удары по мирным кварталам, умышленно нанесенные по наиболее многолюдным местам, представляют собой нечто, лежащее за гранью добра и зла», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Мы не можем оставить произошедшее без ответа. Виновные в трагедии должны предстать перед судом. Однако смыть ответственность за этот поступок просто сроком в тюрьме будет крайне непросто», – подчеркивает собеседник.

    «Замечу, что удар по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств. США и ЕС предоставляют Украине вооружения. Обстрелы мирных кварталов ведутся в том числе и с молчаливого согласия Вашингтона и Брюсселя. Американские и европейские деятели, как соучастники, тоже должны понести ответственность», – уточняет он.

    «Каким образом – успеем решить. Важно, чтобы противник не чувствовал вседозволенность. Обстрелы Белгорода еще раз показали, что мы не просто так начали и проводим СВО. Москва борется с беспринципным злом, которое готово пойти на любые зверства ради достижения непонятных иллюзорных целей», – резюмирует Долгов.

    В четверг в Белгороде под ракетный удар попал торговый центр на улице Плеханова, в котором расположен магазин «Магнит» и аптека. Обстрел был совершен около 12:30 мск. По данным Минобороны, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов, отчиталось ведомство.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате удара по городу погибли пять граждан, в том числе один ребенок. При этом 18 человек получили ранения, пятеро из них – дети.


    «В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Руководитель Курской области Роман Старовойт назвал обстрел Белгорода «новым преступлением украинских нацистов». «Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», – подчеркнул он. Губернатор выразил соболезнования жителям города и заявил о готовности оказать «любую помощь» соседнему региону.

    Также Россия вынесет на рассмотрение международных организаций, в том числе СБ ООН, атаку на Белгород со стороны ВСУ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Напомним, 30 декабря 2023 года был совершен самый крупный по числу жертв, пострадавших и разрушений налет ВСУ на территорию России. В Белгороде в результате взрывов ракет погибло около 20 человек, больше 100 получили ранения. Спецкор газеты ВЗГЛЯД пообщался с теми, кто спасал детей, обустраивал бомбоубежища и восстанавливал город.

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    15 февраля 2024, 22:16 • Новости дня
    Лифт с пассажиром упал в многоэтажке в Сургуте

    Tекст: Денис Тельманов

    Лифт с пассажиром упал в многоэтажке в Сургуте, сообщили в Следственном комитете России.

    Коментарии (3)
    15 февраля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов в Верхней Пышме

    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов на мощностях «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме

    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов в Верхней Пышме
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил на мощностях «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме наладить производство высокоскоростных поездов.

    Об этом президент заявил на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для производства скоростных локомотивов «заделы все созданы», а завод «успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда».

    «На мощностях завода уже может быть налажено серийное производство и высокоскоростных поездов», - отметил глава государства.

    При этом президент подчеркнул, что вся железнодорожная техника собирается на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом.

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    15 февраля 2024, 23:18 • Новости дня
    Патрушев обсудил с коллегой из Ирана безопасность на Ближнем Востоке и в Азии

    Николай Патрушев обсудил с коллегой из Ирана тему безопасности на Ближнем Востоке и в центре Азии

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом в четверг в Бишкеке, сообщила пресс-служба Совбеза.

    Темой для обсуждения стали также перспективы российско-иранского сотрудничества в сфере противодействия вызовам и угрозам безопасности обоих государств, передает РИА «Новости» со ссылкой сообщение пресс-службы.

    Отмечается, что в ходе встречи состоялся «обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, с акцентом на стратегических приоритетах Российской Федерации и Исламской Республики Иран».

    Кроме того, был рассмотрен «ход практической реализации договоренностей на высшем уровне».

    Переговоры состоялись в Бишкеке накануне многосторонней встречи секретарей советов безопасности по афганской проблематике, отмечает агентство.

    Ранее Патрушев предупредил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.

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    15 февраля 2024, 15:48 • Новости дня
    В приграничном с Украиной районе Белоруссии ввели контртеррористический режим

    Tекст: Ольга Иванова

    Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Лельчицком районе Гомельской области, который граничит с Украиной, сообщила районная газета «Светлая жизнь» со ссылкой на управление КГБ Белоруссии.

    Жителей района попросили сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур, передает ТАСС.

    Заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома Олег Колтуневич сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Брестской области установили, что ложная информация в социальных сетях о предполагаемых атаках на школы распространяется с целью запугивания населения в период избирательной кампании.

    По его словам, выяснилось, что следы источника информации ведут на Украину. Личность пользователя, распространившего ложную информацию, также была установлена.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что неконтролируемое движение оружия через территорию Украины несет потенциальную угрозу для всего мира.

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    16 февраля 2024, 03:45 • Новости дня
    В Бундестаге выступили за ускорение поставок боеприпасов Украине

    В Бундестаге выступили за ускорение поставок Украине боеприпасов, в том числе дальнобойных крылатых ракет Taurus

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер выступил за ускорение поставок Киеву боеприпасов и призвал поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    «Украина остро нуждается в артиллерийских боеприпасах. По этой причине мы должны закупать боеприпасы для Украины по всему миру и в то же время быстро наращивать собственное производство», – сказал Хофрайтер в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.

    По его словам, в противном случае Украина рискует уступить позиции на отдельных участках фронта «из-за численного превосходства российской стороны».

    Ранее сообщалось, что Киев начал разрабатывать план действий на случай прекращения помощи США.


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    16 февраля 2024, 00:05 • Новости дня
    Путин обновил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта

    Путин обновил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, включив в нее 40 страниц изменений

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

    В стратегию вносится около 40 страниц различных изменений и дополнений, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Среди изменений новые вызовы для Российской Федерации, среди которых нехватка вычислительных мощностей, недостаточное развитие отечественных решений в области искусственного интеллекта, дефицит высококвалифицированных специалистов и инновационных разработок в области ИИ, низкий уровень внедрения технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, нормативные барьеры, необходимость обеспечения защиты персональных при создании и обучении моделей ИИ.

    Кроме того, упомянуто и «ограничение доступа к технологиям искусственного интеллекта в связи с недобросовестной конкуренцией со стороны недружественных иностранных государств».

    Также указывается на «дополнительные международные барьеры, препятствующие развитию искусственного интеллекта в России».

    Обновлены основные принципы развития и использования технологий ИИ, которые должны обязательно соблюдаться. В их числе заявлена прозрачность и объяснимость работы ИИ, недискриминационный доступ пользователей к информации об алгоритмах.

    Ежегодный объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ должен вырасти с 12 млрд руб. в 2022 году до не менее чем 60 млрд рублей к 2030 году.

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    16 февраля 2024, 00:39 • Новости дня
    Путин поручил выстроить логистику для производства скоростных поездов

    Путин поручил выстроить логистику для производства скоростных поездов в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и другим профильным ведомствам заняться выстраиванием логистических цепочек и кооперации для производства в России высокоскоростных поездов.

    «Подчеркну, это важнейший технологический проект для нашего машиностроения в целом», – сказал Путин на совещании в Верхней Пышме.

    По его словам, в программе развития высокоскоростного сообщения должны принять «десятки, если не сотни» предприятий и научных институтов по всей стране. Именно поэтому «уже сейчас надо заниматься вопросами тесной кооперации, выстраивания эффективных производственных цепочек», подчеркнул президент.

    Ранее Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. По его словам, для производства скоростных локомотивов «заделы все созданы», а завод «успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда».

    При этом президент подчеркнул, что вся железнодорожная техника собирается на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом.



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    15 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин: Мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Абсолютное большинство людей в России никогда не разделяли русских и украинцев, считая, что это фактически один и тот же народ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими «Уралвагонзавода».

    «Хочу сказать прямо, как было. Это все знают: мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами, между Россией и Украиной», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подавляющая часть живущих на Украине и абсолютное большинство населения России всегда считали, что это фактически один и тот же народ. При этом он указал, что антироссийские настроения на Украине возникли еще в послевоенное время.

    «После Великой Отечественной войны часть этих националистских и нацистских элементов, которые с Гитлером сотрудничали, они убежали за границу. Они побежали в Штаты, в Канаду, и на них противник наш сделал ставку», – сказал глава государства. Когда Советский Союз перестал существовать, люди с антироссийской позицией пришли к власти на Украине, добавил он.

    «Даже не важно какова фамилия была того или иного президента. Они вели себя агрессивно, нагло и все сразу раз – под них и легли», – подчеркнул Путин.

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    16 февраля 2024, 06:06 • Новости дня
    Пожарная служба Филиппин проявила интерес к закупке «КамАЗов»

    Tекст: Денис Тельманов

    Бюро противопожарной защиты Филиппин выразило заинтересованность в использовании автомобилей «КамАЗ», сообщило торговое представительство России на Филиппинах, при содействии которого была проведена презентация российских машин с участием представителей Конгресса и министерства внутренних дел республики.

    Отмечается, что филиппинцы отметили надежность и высокую проходимость автомобилей «КамАЗ».

    «По итогам мероприятия стороны приступили к обсуждению коммерческих аспектов дальнейшего сотрудничества», – приводит сообщение российского торгпредставительства ТАСС.

    По данным торгпредства, бюджет противопожарной службы в 2024 году составляет 18 млн долларов.

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    15 февраля 2024, 18:56 • Новости дня
    В Минске заочно приговорили представителей BYPOL

    Суд в Минске заочно приговорил представителей BYPOL к заключению на срок от 11 до 25 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минский городской суд заочно приговорил находящихся за рубежом представителей и бывших участников признанной в Белоруссии террористической организации BYPOL к лишению свободы сроком от 11 до 25 лет, сообщило агентство БелТА.

    Решением судебной инстанции Александр Азаров приговорен к 25 годам колонии, Владимир Жигарь, Игорь Лобан, Матвей Купрейчик и Олег Талерчик получили по 12 лет, Андрей Остапович – 11 лет лишения свободы. Такую меру наказания для обвиняемых ранее запросил гособвинитель, передает ТАСС.

    Приговор может быть обжалован и опротестован в порядке, установленном законодательством.

    Ранее белорусские власти признали экстремистскими ресурсы оппозиционной платформы BYPOL, объединяющей бывших правоохранителей страны за рубежом.

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    15 февраля 2024, 23:44 • Новости дня
    В Москве за сутки выпала четверть февральской нормы осадков

    Tекст: Денис Тельманов

    Четверть февральской нормы осадков выпала в Москве за сутки, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    «В Москве на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за уходящие сутки выпало 11 мм осадков, что составляет ровно четверть от месячной февральской нормы», – передает слова Леуса ТАСС.

    Метеоролог добавил, что суточный рекорд 15 февраля, который был установлен в 1990 году на уровне 15,2 мм ( побит не был.

    «Впрочем, его обновления никто и не ожидал», – отметил синоптик, добавив при этом, что 16 мм осадков выпало в МГУ, однако на рекорд влияют только показатели станции на ВДНХ.

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    15 февраля 2024, 14:30 • Новости дня
    Средства ПВО сбили в районе Краматорска украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Краматорска Донецкой народной республики, сообщает Минобороны.

    За последние сутки ПВО России также перехватила восемь снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотника около Житловки ЛНР, Соледара, Волновахи, Еленовки ДНР, Любимовки, Инженерного, Пологов, Очереватого Запорожской области и Великих Копаней Херсонской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожен 571 самолет, 266 вертолетов, 12 485 БПЛА, 469 ЗРК, 15 056 танков и других бронемашин, 1221 РСЗО, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 729 единиц спецтехники.

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    • Абхазию толкают на антироссийский путь

      МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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