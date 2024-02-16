Экономист оценил перспективы строительства ВСМ от Москвы до Минска

Экономист Лизан: ВСМ сулит преимущества как для Минска, так и для Москвы

Tекст: Анастасия Куликова

«Продление высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Минск в очередной раз подтверждает приверженность курсу на сближение стран. Россия и Белоруссия реализуют программы сотрудничества в различных сферах экономики и управления. ВСМ станет шагом к углублению интеграции в транспортном секторе», – отметил экономист Иван Лизан.

По его мнению, Лукашенко поддерживает идею с магистралью, в том числе и потому, что «Белоруссия выступает за любую стройку». Впрочем, высокоскоростная магистраль сулит определенные преимущества как для Минска, так и для Москвы.

«В первую очередь, стоит ожидать повышения взаимного туристического потока. Расстояние между столицами Белоруссии и России составляет почти 700 км. Уже сейчас из одного пункта в другой можно добраться за семь часов. С запуском ВСМ время в пути серьезно сократится. Конечно, такой маршрут будет пользоваться спросом как среди белорусов, так и среди россиян», – пояснил собеседник.

«Во-вторых, ВСМ положительно скажется на бизнес-контактах между Россией и Белоруссией», – добавил Лизан. Он предположил, что поезда, которые будут курсировать между Москвой и Минском, станут «Сапсанами» на максималках». По подсчетам экономиста, строительство ВСМ из Москвы до Минска может обойтись довольно дорого, при этом рассуждать о том, как скоро дорога может окупиться, пока преждевременно.

Ранее Владимир Путин подтвердил, что Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) может в будущем связать Москву и Минск. Как сообщил президент России, его белорусский коллега Александр Лукашенко поддерживает эту идею.

Во время посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области Путин заявил, что пилотный проект по строительству ветки ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом станет лишь первым этапом масштабной программы. Он рассказал, что в перспективе рассматривается организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии.

«Что касается Минска, то с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», – приводит слова Путина Кремль. Сейчас между столицами России и Белоруссии курсируют скоростные поезда «Ласточки». Из Москвы в Минск можно добраться всего за 6 часов 50 минут.

По мнению российского лидера, высокоскоростные маршруты позволят нарастить пропускную способность железных дорог и разгрузить аэропорты, а также поспособствуют росту деловой активности и внутреннего туризма. При этом готовность браться за такие комплексные проекты и реализовывать их – это интегральный показатель возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала России, указал Путин. «Это новые компетенции, и, судя по всему, мы подошли к тому, чтобы их реализовывать», – подчеркнул он.

О планах по созданию сети высокоскоростных железных магистралей (ВСМ) Владимир Путин заявил в декабре 2023 года. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что требуется для реализации проекта и почему он важен для страны.

