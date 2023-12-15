  • Новость часаНад Курской областью уничтожены четыре беспилотника ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Западе назвали сроки поражения Украины
    В Словакии предрекли переименование аэропорта в Париже после слов Путина о де Голле
    Польша решила отказаться от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском
    Лавров заявил о тайных попытках Запада установить контакт с Россией
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    СК предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления
    Путин: Высокоскоростные железные дороги дойдут до Луганска и Донецка
    ЦБ назвал сроки отмены высокой ключевой ставки
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    22 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    15 декабря 2023, 20:30

    Россия начинает десятилетие грандиозных железнодорожных проектов

    Россия начинает десятилетие грандиозных железнодорожных проектов
    @ Игорь Агеенко/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин заявил о планах по созданию сети высокоскоростных железных магистралей (ВСМ). Она свяжет столицу с Санкт-Петербургом, Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, курортами Черноморского побережья, а в перспективе – с Донбассом. Что требуется для реализации проекта и почему он важен для страны?

    Президент России Владимир Путин назвал грядущее десятилетие периодом «большой стройки» и больших проектов, «в том числе на железной дороге». По его словам, железнодорожная сеть России занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год.

    Путин отметил, что в стране планируется создать целую сеть высокоскоростных магистралей (ВСМ), которые позволят значительно сократить время в пути между крупными городами. На данный момент в России таких дорог нет, равно как и соответствующих подвижных составов. «В качестве первого шага такой маршрут должен кардинально сократить время в пути между двумя крупнейшими агломерациями нашей страны – Москвой и Санкт-Петербургом», – заявил глава государства.

    Такие трассы будут проложены до Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Минска. «Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка, – заявил Путин. – Планируется, что высокоскоростные магистрали пройдут по территориям, где живут более 111 млн наших граждан, а это 80% населения страны».

    В свою очередь министр транспорта Виталий Савельев заявил на съезде о том, что основные параметры реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург сформированы. Также разработаны финансовая и организационная модель. По его словам, эффект от реализации проекта в разы превосходит необходимые вложения для строительства.

    ВСМ – это электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, по которой поезда могут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час. Проработать параметры ВСМ Москва – Петербург правительство поручило в июле этого года Минтрансу совместно с Минэкономразвития, ОАО «РЖД», АО «Группа «Синара» и ПАО «Сбербанк». Осенью прошлого года Минтранс оценивал стоимость этого проекта в 1,7 трлн руб. Новый путь протяженностью 680 км должен сократить сообщение между Москвой и Петербургом до 2,5 часов вместо нынешних четырех часов на самом быстром поезде.

    Глава РЖД Олег Белозеров отмечал в августе, что высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом позволит развивать как пассажирские, так и грузовые перевозки. Он также подчеркивал, что создание высокоскоростных магистралей окупаемо и дает большой мультипликативный эффект для экономики страны. Отправной точкой по построению ВСМ стал 2010 год, когда была принята программа развития высокоскоростных железных дорог в России до 2030 года. РЖД ждет завершения строительства большинства запланированных ВСМ к 2043 году. Только с 2030 по 2035 годы планируется построить около 7 тыс. км высокоскоростных путей.

    В экспертном сообществе планы по строительству ВСМ называют грандиозными. Однако собеседники газеты ВЗГЛЯД указывают – на реализацию проекта потребуются немалые средства, а также достаточно много времени. «Стройка ВСМ дорогая и длительная. Соответственно, расходов много, они будут распределены на три, пять и более лет», – говорит экономист Иван Лизан.

    Он подчеркивает, что «в строительстве дороги ничего сложного нет, но вопрос в том, в каком исполнении она нужна и сколько потребуется времени и денег на реализацию грандиозного проекта». Согласно официальным данным, к 2060 году ВСМ Москва – Санкт-Петербург должна перевозить 36,4 млн пассажиров в год, а общий поток на этом направлении ожидается на уровне 62,3 млн.

    Эксперт по вопросам развития железных дорог Сергей Сигачев также считает проект строительства ВСМ затратным по инвестициям и срокам реализации. «Тем более что сейчас мы реализуем дорогостоящие проекты по модернизации Восточного полигона (комплексная модернизация БАМа и Транссиба), увеличению мощности портов. Это уже серьезная нагрузка», – отмечает он. При этом, по мнению эксперта,

    ВСМ будет эффективна при условии создания широкой сети, как, например, в Китае, который стал мировым лидером в данном классе перевозок.

    «Если проект будет предусматривать линию, проходящую через ряд крупных городов, такой проект окупится. Ведь увеличение экономической подвижности граждан ведет к тому, что общий эффект становится положительным», – пояснил Сигачев.

    Разработка отечественного высокоскоростного поезда была поручена совместному предприятию РЖД и «Синара – Транспортные машины» – «Инжиниринговому центру железнодорожного транспорта» (ИЦ ЖТ). В частности, разрабатываются поезда типа «Бизнес» и «Стандарт». Между тем эксперт допускает, что Россия может прибегнуть к кооперации с Китаем.

    «Пекин уже прошел этот путь, он заимствовал решения у Siemens, Alstom, Bombardier. В результате в Китае построена очень большая сеть и наработан гигантский опыт.

    Поскольку у России сейчас налажены с Китаем отношения стратегического партнерства, КНР может поделиться своими технологиями»,

    – полагает Сигачев. По мнению Лизана, ВСМ до Донецка и Луганска прежде всего нужны для перевозки людей, «Донбасс следующие лет десять будет крайне дотационным регионом». «Прямого железнодорожного сообщения Донбасса с остальными регионами страны пока нет, небо закрыто. Это и неудивительно, поскольку спецоперация еще не закончена. Поэтому ВСМ до Донецка и Луганска имеет в себе символический аспект, подчеркивающий важность этих территорий для России», – считает экономист.

    Сигачев согласен, что в данном случае речь идет об отдаленной перспективе. «СВО закончится и наступит период реконструкции, вот тогда этот проект в полной мере будет запущен в работу», – считает эксперт.

    Главное
    В США потеряли папку разведданных по РФ с высшим допуском секретности
    Венгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на помощь Киеву
    В России продлили мораторий на проверки бизнеса
    Утверждена концепция сокращения потребления алкоголя
    Bloomberg сообщил об ослаблении экономической активности Китая
    Выступившие на Олимпиаде россияне не смогут участвовать в Играх дружбы
    СМИ сообщили о допросе Пугачевой на пограничном пункте

    Путин разъяснил, почему поставляет газ в Европу

    На большой пресс-конференции Владимир Путин впервые прямо назвал того, кто стоит за подрывами «Северных потоков», а также ответил на эмоциональный вопрос, который зачастую возникает у населения: почему Россия продолжает поставлять газ в Европу, которая вводит санкции и помогает оружием и деньгами Украине. Что думает президент о европейском рынке газа и о развороте на Восток? Подробности

    Перейти в раздел

    Банду Байдена будут уничтожать по частям

    Доказательств преступлений семьи Байденов достаточно, чтобы продолжить процесс об импичменте президента. Такую резолюцию приняли в Палате представителей. Сам Байден назвал процесс «политическим трюком», «основанным на лжи». Теперь перед ним, как перед мафиозным доном, поставлен выбор: родной сын или власть. Что выберет Байден? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин рассказал о шагах России вперед

    Владимир Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе четырехчасового общения президент ответил на десятки вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Время на стороне Путина

    Президент России вооружился черным фломастером, делал многочисленные заметки и больше четырех часов бодро отвечал на вопросы сограждан. Как пишут западные СМИ, внимательно следившие за его речью, Владимир Путин не выглядит уязвимым и имеет основания быть уверенным в том, что Россия добьется успеха в конфликте с Западом вокруг Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............