Россия начинает десятилетие грандиозных железнодорожных проектов

Tекст: Андрей Резчиков

Президент России Владимир Путин назвал грядущее десятилетие периодом «большой стройки» и больших проектов, «в том числе на железной дороге». По его словам, железнодорожная сеть России занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год.

Путин отметил, что в стране планируется создать целую сеть высокоскоростных магистралей (ВСМ), которые позволят значительно сократить время в пути между крупными городами. На данный момент в России таких дорог нет, равно как и соответствующих подвижных составов. «В качестве первого шага такой маршрут должен кардинально сократить время в пути между двумя крупнейшими агломерациями нашей страны – Москвой и Санкт-Петербургом», – заявил глава государства.

Такие трассы будут проложены до Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Минска. «Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка, – заявил Путин. – Планируется, что высокоскоростные магистрали пройдут по территориям, где живут более 111 млн наших граждан, а это 80% населения страны».

В свою очередь министр транспорта Виталий Савельев заявил на съезде о том, что основные параметры реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург сформированы. Также разработаны финансовая и организационная модель. По его словам, эффект от реализации проекта в разы превосходит необходимые вложения для строительства.

ВСМ – это электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, по которой поезда могут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час. Проработать параметры ВСМ Москва – Петербург правительство поручило в июле этого года Минтрансу совместно с Минэкономразвития, ОАО «РЖД», АО «Группа «Синара» и ПАО «Сбербанк». Осенью прошлого года Минтранс оценивал стоимость этого проекта в 1,7 трлн руб. Новый путь протяженностью 680 км должен сократить сообщение между Москвой и Петербургом до 2,5 часов вместо нынешних четырех часов на самом быстром поезде.

Глава РЖД Олег Белозеров отмечал в августе, что высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом позволит развивать как пассажирские, так и грузовые перевозки. Он также подчеркивал, что создание высокоскоростных магистралей окупаемо и дает большой мультипликативный эффект для экономики страны. Отправной точкой по построению ВСМ стал 2010 год, когда была принята программа развития высокоскоростных железных дорог в России до 2030 года. РЖД ждет завершения строительства большинства запланированных ВСМ к 2043 году. Только с 2030 по 2035 годы планируется построить около 7 тыс. км высокоскоростных путей.

В экспертном сообществе планы по строительству ВСМ называют грандиозными. Однако собеседники газеты ВЗГЛЯД указывают – на реализацию проекта потребуются немалые средства, а также достаточно много времени. «Стройка ВСМ дорогая и длительная. Соответственно, расходов много, они будут распределены на три, пять и более лет», – говорит экономист Иван Лизан.

Он подчеркивает, что «в строительстве дороги ничего сложного нет, но вопрос в том, в каком исполнении она нужна и сколько потребуется времени и денег на реализацию грандиозного проекта». Согласно официальным данным, к 2060 году ВСМ Москва – Санкт-Петербург должна перевозить 36,4 млн пассажиров в год, а общий поток на этом направлении ожидается на уровне 62,3 млн.

Эксперт по вопросам развития железных дорог Сергей Сигачев также считает проект строительства ВСМ затратным по инвестициям и срокам реализации. «Тем более что сейчас мы реализуем дорогостоящие проекты по модернизации Восточного полигона (комплексная модернизация БАМа и Транссиба), увеличению мощности портов. Это уже серьезная нагрузка», – отмечает он. При этом, по мнению эксперта,

ВСМ будет эффективна при условии создания широкой сети, как, например, в Китае, который стал мировым лидером в данном классе перевозок.

«Если проект будет предусматривать линию, проходящую через ряд крупных городов, такой проект окупится. Ведь увеличение экономической подвижности граждан ведет к тому, что общий эффект становится положительным», – пояснил Сигачев.

Разработка отечественного высокоскоростного поезда была поручена совместному предприятию РЖД и «Синара – Транспортные машины» – «Инжиниринговому центру железнодорожного транспорта» (ИЦ ЖТ). В частности, разрабатываются поезда типа «Бизнес» и «Стандарт». Между тем эксперт допускает, что Россия может прибегнуть к кооперации с Китаем.

«Пекин уже прошел этот путь, он заимствовал решения у Siemens, Alstom, Bombardier. В результате в Китае построена очень большая сеть и наработан гигантский опыт.

Поскольку у России сейчас налажены с Китаем отношения стратегического партнерства, КНР может поделиться своими технологиями»,

– полагает Сигачев. По мнению Лизана, ВСМ до Донецка и Луганска прежде всего нужны для перевозки людей, «Донбасс следующие лет десять будет крайне дотационным регионом». «Прямого железнодорожного сообщения Донбасса с остальными регионами страны пока нет, небо закрыто. Это и неудивительно, поскольку спецоперация еще не закончена. Поэтому ВСМ до Донецка и Луганска имеет в себе символический аспект, подчеркивающий важность этих территорий для России», – считает экономист.

Сигачев согласен, что в данном случае речь идет об отдаленной перспективе. «СВО закончится и наступит период реконструкции, вот тогда этот проект в полной мере будет запущен в работу», – считает эксперт.