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    27 сентября 2023, 22:00

    У Крымского моста появится сухопутная альтернатива

    У Крымского моста появится сухопутная альтернатива
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Илья Абрамов

    В России началось проектирование железнодорожной ветки, которая соединит Крым с Ростовской областью через Запорожскую область и ДНР. Это один из самых масштабных инфраструктурных проектов с момента возвращения в состав России нескольких регионов. «Сухопутный мост» улучшит транспортное обеспечение Крыма и окажет влияние на развитие новых регионов. Чем этот проект так встревожил Запад и Украину?

    В России приступили к проектированию железнодорожной ветки, которая соединит Крым с Ростовской областью через Запорожскую область и Донецкую народную республику (ДНР) по побережью Азовского моря. Как рассказал в интервью ТАСС министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов, ветка свяжет между собой «Мелитопольский узел, Бердянск с выходом на Ростов».

    В июне сообщалось, что по этому железнодорожному пути проводятся предпроектные изыскания. Проект реализует предприятие «Железные дороги Новороссии», строительство должно завершиться в течение нескольких лет. Федеральное государственное унитарное предприятие «Железные дороги Новороссии» с головным офисом в Донецке было создано по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина и объединило железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

    На Западе проект новой железнодорожной ветки вызвал обеспокоенность. Как передает CNN, советник бежавшего украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что появление железной дороги, которая свяжет Мариуполь, Волноваху и Донецк с Россией, позволит транспортировать военные и гражданские грузы в обход Крымского моста.

    Новая железнодорожная магистраль будет проходить практически параллельно автомобильной трассе. Автодорога из Ростова в Крым протянется через Таганрог, Бердянск, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Чонгар, Джанкой и Симферополь, огибая Азовское море. Строительство дорожного кольца планировали завершить до конца 2024 года, но в августе вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что эту дорогу, длина которой составит 1,4 тыс. километров, достроят через пять лет.

    После того как бывшие украинские территории вновь стали российскими, в регионах началось проектирование новых дорог и строительство других важных объектов. В конце прошлого года президент России Владимир Путин поддержал предложение о прокладке магистрали Симферополь – Ростов-на-Дону. Четырехполосная автодорога будет аналогом федеральной трассы «Таврида» (открытой в 2020 году дороге федерального значения Керчь – Симферополь – Севастополь).

    «Все маршруты по так называемому сухопутному мосту короче тех, что проходят через Крым, Краснодарский край и Ростовскую область. В идеале самый короткий маршрут пролегает через Харьковскую область, где раньше ходил поезд Москва – Харьков – Крым, но об этом говорить преждевременно», – отмечает Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.

    По словам политика, на пути прокладки новых путей фактически степь, там не будет тоннелей и горной местности, что сокращает сроки будущего строительства. «Вопрос только в том, чтобы все это сделать быстро. У России есть для этого все ресурсы и возможности, вся необходимая дорожная техника», – уверен депутат.

    Появление новой железнодорожной ветки «ускорит логистику, обеспечит снабжение Крыма и развитие территорий, через которые пройдет эта железная дорога». Собеседник подчеркивает, что за 30 лет при украинской власти дорожная инфраструктура тех регионов, где появится железная дорога, «превратилась в руины». «Потенциальные риски существуют во всех приграничных с Украиной областях. Новые регионы в зоне риска с учетом того, что Украина получает дальнобойные ракеты», – указал Бердичевский, выразив уверенность, что все проблемы с безопасностью будут решены.

    «Пролегающая через новые регионы России железнодорожная ветка строится ради увеличения потока грузов и пассажиров. С одной стороны, она позволит разгрузить Крымский мост, а с другой – оптимизирует торговые связи освобожденных территорий с остальной частью нашей страны», – считает экономист Василий Колташов.

    «Востребованность данной ветки зависит от того, как сильно отодвинется линия фронта. Этот маршрут в любом случае будет очень перспективным, но сейчас он имеет несколько рисков, связанных с безопасностью. Для того чтобы нивелировать эти угрозы, нужно защитить дорогу от обстрелов, а также от диверсионных актов на линии сообщения», – считает собеседник.

    «Новая железнодорожная ветка должна обеспечить нормальное транспортное сообщение с новыми регионами. Также это позволит более эффективно снабжать наши войска.

    Движение поездов сохранилось только в ДНР, но даже там из-за разницы в электрификации путей не было бесшовной связи с остальной частью нашей страны. В Запорожскую область и вовсе можно было добраться только на автомобиле», – добавляет экономист Иван Лизан.

    По его словам, в новых регионах для перевозки грузов используется автомобильный транспорт, но «это дорого и сложно». «Один вагон может заменить собой две-три фуры по количеству перевозимых товаров. Объемные вещи, например, железную руду или уголь, также удобнее возить поездами», – отмечает собеседник.

    «Эта ветка будет удобна и для пассажиров. Жители ДНР истосковались по комфортному транспорту. Если в автобусе на границе между новыми регионами и остальной частью России можно простоять до восьми часов, то с электричками такой проблемы не возникнет», – поясняет эксперт.

    Экономист согласен, что трудностей при строительстве новой железной дороги возникнуть не должно. «Рельеф там благоприятный, повсюду степь без перепадов высот. Финансовых проблем тоже не возникнет, так как проект очень важен для государства. Могут быть небольшие проблемы с выкупом земли на местах строительства, но они решаемы», – акцентировал он.

    «Военные риски есть, но они не являются определяющими для строительства железной дороги. ВСУ могут ударить по ней дальнобойным оружием, но обычными средствами они не дотянутся. Что касается БПЛА или диверсий, то такая угроза существует и в местах, более далеких от линии фронта. Из-за этого отменять строительство дороги смысла нет», – резюмировал Лизан.

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