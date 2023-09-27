В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?2 комментария
На Западе обеспокоились новой железной дорогой из Ростова в Крым
CNN: В России начали работу над проектом железнодорожной ветки из Крыма в Ростовскую область
В России завершили предпроектные работы по созданию железнодорожной ветки, которая соединит Крым и Ростовскую область, начато ее проектирование, сообщают СМИ.
Советник бежавшего украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что создание железной дороги, которая свяжет Мариуполь, Волноваху и Донецк с Россией, позволит транспортировать военные и гражданские грузы в обход Крымского моста, передает CNN. Проект реализует предприятие «Железные дороги Новороссии», строительство могут завершить в течение нескольких лет. Андрющенко пишет, что для этой ветки железной дороги уже якобы начато строительство железнодорожного моста через реку Кальмиус возле села Гранитное.
Ранее министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил, что начато проектирование новой железнодорожной ветки из Крыма в Ростовскую область, она будет проходить через Запорожскую область и Донецкую народную республику по побережью Азовского моря, передает ТАСС. Предпроектные работы уже завершены, уточнил Гуськов.
В мае российские власти создали ФГУП «Железные дороги Новороссии», объединившее железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.