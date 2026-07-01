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Российские слаломисты пропустили первенство мира в Польше из-за виз
Российские спортсмены пропустят юниорское и молодежное первенство мира по гребному слалому в Польше из-за проблем с получением виз, заявил главный тренер сборной Максим Образцов.
Юниорская и молодежная сборные России по гребному слалому не смогли приехать на первенство мира в Польше из-за визовых ограничений, передает РИА «Новости». Соревнования проходят в Кракове с 30 июня по 5 июля.
«В Польше уже давно законодательно прописано, что они не выдают визы российским гражданам. Мы понимали эту ситуацию и пытались сделать въездные визы через третьи страны, запросив, например, приглашения у венгров, словенцев, немцев», – заявил главный тренер национальной команды Максим Образцов.
По словам специалиста, другие страны предоставили документы, дающие право въезда только на их территорию. В итоге российская делегация не смогла попасть в Краков по не зависящим от нее причинам. Тренер отметил, что ранее команда без проблем посетила Германию. Международная федерация каноэ допускает россиян к стартам в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года часть российской юниорской сборной по гребному слалому пропустила первенство мира во Франции из-за задержек с визами.
В августе литовские власти отказали в выдаче въездных документов юным российским гребцам для участия в мировом первенстве.
Накануне Еврокомиссия анонсировала подготовку новых целевых визовых ограничений для граждан России.