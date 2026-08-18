Посол Беляев: Швеция с конца 2025 года задержала пять судов с россиянами

Tекст: Вера Басилая

По словам Беляева, с декабря 2025 года шведскими властями были задержаны в общей сложности пять судов, которые Швеция подозревала в обслуживании интересов внешней торговли России, передает передает РИА «Новости».

Одно из задержанных судов, сухогруз «Адлер», шло под российским флагом и было быстро отпущено. По словам дипломата, у правоохранительных органов Швеции не нашлось достаточных оснований для удержания корабля ни по международному праву, ни по национальному законодательству.

В течение 2026 года были перехвачены еще четыре судна под иностранными флагами, принадлежащие компаниям из третьих стран. Посольство России вмешивалось в ситуацию исключительно для защиты законных прав и интересов российских граждан из состава экипажей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швеции не предоставили разъяснений по поводу задержания российского судна «Адлер» в декабре 2025 года.

Посольство России проконтролировало ситуацию с соблюдением прав отечественных моряков на арестованном сухогрузе Caffa.

Позже шведская береговая охрана взяла под стражу члена экипажа коммерческого танкера Sea Owl I по подозрению в махинациях с документами.