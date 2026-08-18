Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Посол Беляев: Швеция с конца 2025 года задержала пять судов с россиянами
Шведские власти с конца 2025 года задержали в общей сложности пять грузовых судов, в состав экипажей которых входили россияне, заявил посол России в Швеции Сергей Беляев.
По словам Беляева, с декабря 2025 года шведскими властями были задержаны в общей сложности пять судов, которые Швеция подозревала в обслуживании интересов внешней торговли России, передает передает РИА «Новости».
Одно из задержанных судов, сухогруз «Адлер», шло под российским флагом и было быстро отпущено. По словам дипломата, у правоохранительных органов Швеции не нашлось достаточных оснований для удержания корабля ни по международному праву, ни по национальному законодательству.
В течение 2026 года были перехвачены еще четыре судна под иностранными флагами, принадлежащие компаниям из третьих стран. Посольство России вмешивалось в ситуацию исключительно для защиты законных прав и интересов российских граждан из состава экипажей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швеции не предоставили разъяснений по поводу задержания российского судна «Адлер» в декабре 2025 года.
Посольство России проконтролировало ситуацию с соблюдением прав отечественных моряков на арестованном сухогрузе Caffa.
Позже шведская береговая охрана взяла под стражу члена экипажа коммерческого танкера Sea Owl I по подозрению в махинациях с документами.