Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
МИД Ирана сообщил посредникам позицию по ответу США на предложения Тегерана
Власти Ирана передали посредникам свою позицию относительно ответа Соединенных Штатов на предложения Тегерана.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о передаче ответа через посредников, передают РИА «Новости». «Наша позиция была отражена посредникам в ходе короткой остановки в Дохе... Что касается ряда деталей, то мы изучим вопрос и отразим более подробную точку зрения противоположной стороне позже», – отметил он в ходе брифинга.
По словам дипломата, урегулирование ситуации в Ормузском проливе требует выполнения ряда условий. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран готов открыть пролив, если будут выполнены изложенные Ираном требования. В числе таких требований называлось прекращение боевых действий на всех фронтах, снятие морской блокады и разблокировка активов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Соединенные Штаты передали Тегерану через катарских посредников ответный план по деблокаде Ормузского пролива.
Американские власти предложили отказаться от санкционного давления в обмен на возобновление судоходства.
До этого иранское руководство категорически отказывалось снимать блокировку водной артерии до выполнения условий июньского меморандума.