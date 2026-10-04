Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Шведский автоконцерн Volvo зарегистрировал товарный знак в России
Покинувший российский рынок автопроизводитель Volvo получил права на свой бренд до конца 2035 года для продажи машин и оказания услуг по ремонту.
Соответствующее решение приняло ведомство по интеллектуальной собственности, передает РИА «Новости». Документы свидетельствуют, что холдинг подал заявку на регистрацию еще в декабре 2025 года.
Одобрение Роспатента позволяет европейской корпорации легально реализовывать на территории страны легковые автомобили, грузовые подъемники и различные двигатели. Кроме того, компания сможет официально предоставлять услуги по техническому обслуживанию фирменного машинного оборудования.
Шведский производитель грузовиков и строительной техники одним из первых приостановил коммерческую деятельность в Российской Федерации. Остановка продаж и производства произошла в конце февраля 2022 года после начала спецоперации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Роспатент одобрил регистрацию шести товарных знаков южнокорейского автопроизводителя Hyundai.
Весной ушедшие из России компании Toyota, Hyundai и Kia зарегистрировали названия своих автомобилей.
В марте немецкий концерн Mercedes-Benz получил право на легальные продажи и сервис под защищенным наименованием.