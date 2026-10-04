Стубб: Финляндия не ожидает нападения со стороны России

Tекст: Вера Басилая

«Ожидаем ли мы, что Россия нападет? Ответ – нет», – заявил Стубб, подчеркнув, что свидетельств этому нет, передает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

По его словам, в Европе существует проблема с коммуникацией из-за того, что некоторые лидеры смешивают возможные сценарии с восприятием угрозы, действуя «алармистски».

Он также напомнил, что у Финляндии самая длинная в ЕС граница с Россией. «Мы точно видим, что Россия собирается делать или нет. И конечно, мы сообщим, если заметим, что что-то меняется», – добавил Стубб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дмитрий Медведев назвал слова о российской угрозе предлогом для выколачивания денег.

В пятницу посольство России в США сообщило, что Запад разгоняет миф об «угрозе вторжения».

До этого Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.