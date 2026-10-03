Медведев назвал слова о российской угрозе предлогом для выколачивания денег

Медведев: Россия не угрожает никому ни в Европе, ни на Западе

Tекст: Мария Иванова

«Если они рассматривают нас как угрозу, это свидетельствует как минимум о том, что у России есть силы, и они обязаны с ними считаться. Но мы не угрожаем никому ни в Европе, ни на Западе», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

По его словам, у России нет специальных интересов в Европе, кроме нормальных отношений, о чем руководство страны заявляло неоднократно.

Медведев подчеркнул, что заявления о российской угрозе используются Западом для манипуляции общественным мнением, победы на выборах, а также чтобы «выколачивать деньги в свои военные бюджеты», передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посольство России в Лондоне заявило, что Запад разгоняет миф об «угрозе вторжения».

В среду в Госдуме обвинили Европу в запугивании граждан мифической угрозой из России.

Ранее Медведев указывал, что России наплевать на мнение Запада.