Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?0 комментариев
Дмитриев призвал наращивать присутствие российских маркетплейсов в АТЭС
Глава РФПИ Дмитриев призвал нарастить присутствие маркетплейсов России в АТЭС
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о необходимости наращивать присутствие российских маркетплейсов в странах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Российские маркетплейсы хорошо взаимодействуют со странами АТЭС, выступая не только каналом поставок на российский рынок, но и площадкой для отечественных экспортеров, передает РИА «Новости».
«Они и так присутствуют, надо это присутствие усиливать, увеличивать», – заявил Дмитриев в ответ на вопрос об обсуждении проектов по выходу отечественных маркетплейсов на рынки стран АТЭС.
Он подчеркнул важность использования российских платформенных решений отечественным бизнесом, включая малые и средние предприятия, для поиска возможностей роста продаж в АТЭС.
Спецпредставитель президента отметил большой спрос на российскую агропродукцию и экологические товары, призвав рассматривать платформенные решения как возможность для экспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин заявил о динамичном росте отечественного рынка электронной коммерции на деловом саммите АТЭС в Шэньчжэне.
В тот же день глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о завершении реализации более 60 совместных проектов со странами АТЭС на сумму 10,9 млрд долларов.
Ранее Минпромторг выступил за приоритетную выдачу отечественной продукции на электронных торговых площадках.