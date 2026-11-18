Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?0 комментариев
Си Цзиньпин назвал задачей Китая и России построение многополярного мира
Си Цзиньпин заявил об ответственности Китая и России за многополярность мира
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин и Москва как великие державы должны содействовать построению многополярного мира.
Китай и Россия должны углублять всестороннее сотрудничество и «решительно брать на себя ответственность и обязательства, присущие великим державам», заявил китайский лидер. Его слова передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин добавил, что обе страны призваны «направлять и продвигать процессы построения многополярности в мире и демократизации международных отношений».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах проведения переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Ранее российский лидер заявил о сопротивлении формированию многополярного мира со стороны государств, не готовых принять изменение глобального баланса сил.
Также Россия и Китай приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.