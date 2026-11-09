Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Китайская ракета «Чанчжэн-12» вывела на орбиту девять спутников SatNet
Китай запустил на орбиту девять интернет-спутников SatNet с острова Хайнань
Ракета-носитель «Чанчжэн-12» успешно вывела на околоземную орбиту партию из девяти спутников китайской глобальной системы интернет-покрытия SatNet.
Запуск ракеты состоялся с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в понедельник в 04:24 по пекинскому времени (23:24 мск), передает «Интерфакс» со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC). Аппараты штатно вышли на заданную низкую околоземную орбиту.
Старт прошел в рамках создания национальной спутниковой интернет-системы SatNet. Программа направлена на обеспечение глобального широкополосного доступа в Сеть, развитие цифровой экономики Китая, а также поддержание национальной безопасности и международной связи. Выведенная группа аппаратов стала 29-й по счету.
Государственная орбитальная группировка SatNet развертывается на низкой околоземной орбите и управляется компанией China Satellite Network Group. Ожидается, что в будущем сеть расширится до 13 тыс. спутников.
Жидкотопливная ракета среднего класса «Чанчжэн-12» разработана Шанхайской академией технологий космических полетов (SAST). Носитель длиной 62 метра и диаметром 3,8 метра способен доставлять до 12 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 6 тонн на солнечно-синхронную орбиту. Первый полет этой ракеты прошел в конце ноября 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета-носитель «Чанчжэн-4В» доставила на орбиту шесть спутников дистанционного зондирования Земли.
Также ракета CZ-8A вывела в космос новую партию аппаратов связи.
Кроме того, китайская корпорация аэрокосмической науки и техники запустила 16-ю группу низкоорбитальных спутников SatNet.