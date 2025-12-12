Китай успешно запустил 16-ю группу спутников SatNet

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запуск 16-й группы космических аппаратов для спутникового интернета SatNet был осуществлен в 07:00 по пекинскому времени (02:00 мск) с коммерческой площадки космодрома Вэньчан, передает ТАСС. Для этой миссии использовалась двухступенчатая жидкотопливная ракета-носитель CZ-12, имеющая длину 59 метров, с возможностью вывода на орбиту до 12 тонн полезной нагрузки.

Это уже четвертый полет CZ-12 и третий за 2025 год. Всего запуск стал 616-м для серии ракет «Чанчжэн». Система предназначена для развертывания глобальной сети спутникового интернета.

Пекин усилил инвестиции в развитие национальной космической программы и занимается созданием различных типов спутников, включая метеорологические, навигационные и телекоммуникационные. Особое внимание уделяется технологиям, связанным с лунной программой и исследованием Марса и астероидов. Орбитальная станция КНР активно используется для международного сотрудничества.

За 2024 год Китай осуществил 68 запусков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами на борту. Китай заявил о запуске новой пилотируемой миссии к орбитальной станции «Тяньгун». Экипаж «Шэньчжоу-19» в составе Цай Сюйчжэ, Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ завершает свою миссию и вернется на Землю 29 апреля на площадку «Дунфэн».



