Tекст: Антон Антонов

«Воспользовавшись перемирием, враг перебросил в Харьковскую область несколько элитных подразделений ВСУ, в том числе из состава 77 оаэмбр и полка (ранее батальона) «Р.У.Г». корпуса «Хартия», укомплектованного в том числе иностранными наемниками», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Группировка войск «Север» соблюдала режим прекращения огня 10 мая, однако украинская сторона неоднократно нарушала перемирие, нанося удары артиллерией и беспилотниками.

На Харьковском направлении в районе Казачьей Лопани замечено патрулирование автомобилями с символикой ООН и Красного Креста, которые, вероятно, использовались ВСУ для подвоза материальных средств и провокаций.

На Липцовском направлении украинские войска попытались контратаковать после огневой подготовки, но российские силы нанесли комплексное поражение, заставив их отступить. На Волчанском направлении ВСУ продолжают укреплять позиции вдоль дороги Старый Салтов – Великий Бурлук. В районе Шестеровки заградительные отряды ВСУ убили двух украинских солдат, пытавшихся самовольно покинуть позиции.

В Сумском районе украинские штурмовики пытались форсировать реку Псел, несколько военнослужащих утонули. В Краснопольском районе штурмовая группа ВСУ была уничтожена в ходе стрелкового боя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. Позднее Россия поддержала инициативу о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными. Вооруженные силы России ответили точными ударами на нарушение перемирия украинским командованием.



