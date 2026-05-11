Моди призвал вернуть в Индии ковидные ограничения из-за глобального кризиса

Tекст: Алексей Дегтярёв

Моди выступил за жесткую экономию ресурсов на фоне кризиса, передает ТАСС.

«Во время коронавируса мы работали из дома, проводили виртуальные встречи, видеоконференции. Мы привыкли к этому, требование времени - вновь вернуться к этим методам», – заявил премьер-министр Индии.

Политик посоветовал индийцам пересмотреть потребительские привычки, отложив зарубежные поездки и пышные свадьбы минимум на один год. Также гражданам рекомендовано временно воздержаться от покупки золота в праздничные дни. Подобные меры, по мнению властей, позволят сберечь иностранную валюту.

Особое внимание глава правительства уделил важности бережного расходования импортного топлива, включая бензин и газ. Для снижения зависимости от внешних поставок он предложил активнее пользоваться метро, железными дорогами и организовывать совместные автомобильные поездки.

Эти решения необходимы в период глобальной нестабильности, резюмировал Моди.

Ранее правительство Индии опровергало слухи о введении локдауна из-за ситуации в энергетике. Моди также призывал сограждан отказаться от импортных товаров ради процветания страны.