Моди призвал вернуть в Индии ковидные ограничения из-за глобального кризиса
Глава индийского правительства Нарендра Моди посоветовал населению сократить потребление энергоресурсов и отказаться от поездок за границу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Моди выступил за жесткую экономию ресурсов на фоне кризиса, передает ТАСС.
«Во время коронавируса мы работали из дома, проводили виртуальные встречи, видеоконференции. Мы привыкли к этому, требование времени - вновь вернуться к этим методам», – заявил премьер-министр Индии.
Политик посоветовал индийцам пересмотреть потребительские привычки, отложив зарубежные поездки и пышные свадьбы минимум на один год. Также гражданам рекомендовано временно воздержаться от покупки золота в праздничные дни. Подобные меры, по мнению властей, позволят сберечь иностранную валюту.
Особое внимание глава правительства уделил важности бережного расходования импортного топлива, включая бензин и газ. Для снижения зависимости от внешних поставок он предложил активнее пользоваться метро, железными дорогами и организовывать совместные автомобильные поездки.
Эти решения необходимы в период глобальной нестабильности, резюмировал Моди.
Ранее правительство Индии опровергало слухи о введении локдауна из-за ситуации в энергетике. Моди также призывал сограждан отказаться от импортных товаров ради процветания страны.