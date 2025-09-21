Премьер Индии Моди призвал граждан страны отказаться от зарубежных товаров

Tекст: Алексей Дегтярев

«Многие товары, которые мы используем ежедневно, сделаны за рубежом. Нам нужно отказаться от них. Мы должны покупать продукцию, произведенную в Индии», – цитирует Моди ТАСС.

По его словам, процветание страны должно опираться на самодостаточность, а все необходимое для нации должно производиться в самой Индии.

С 22 сентября в стране вступает в силу обновленная система налогообложения, которая предусматривает отмену налоговых ставок в 12% и 28%, и сохранение всего двух ставок – 5% и 18%. Новые правила не затронут предметы роскоши.

Ожидается, что реформа приведет к снижению цен на ряд товаров повседневного спроса, таких как кофе, топленое масло гхи, печенье, растительное масло, автомобили и страховые медицинские полисы.

В июле на индийском рынке зафиксировали резкий рост импорта удобрений из России, объемы показали максимальное значение за последние два года.

Также в июле США ввели пошлины в 50% на товары из Индии.