Индия увеличила импорт российских удобрений до двухлетнего максимума

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индия в июле увеличила импорт российских удобрений до рекордных значений за последние два года, передает РИА «Новости». По данным индийского министерства торговли и промышленности, за месяц в страну было поставлено удобрений из России на сумму 280,9 млн долларов. Это в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года и стало максимальным объемом экспорта с июня 2023 года, когда сумма поставок составляла 282 млн долларов.

За первые семь месяцев 2024 года Индия приобрела российских удобрений на 1,3 млрд долларов, что в 1,4 раза больше, чем за тот же период 2023 года. Таким образом, Россия остается крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок.

Саудовская Аравия занимает второе место, отправив в Индию продукции на 885 млн долларов, что также в 1,4 раза больше прошлого года. В тройке лидеров по объему поставок оказалась и Марокко – импорт из этой страны достиг 578 млн долларов, что в 2,1 раза выше прошлогоднего результата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские производители удобрений нарастили экспорт в Индию, Китай и страны Латинской Америки примерно на одну пятую за последний год. Владимир Путин заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди просил увеличить поставки российских удобрений в Индию.