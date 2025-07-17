Путин рассказал о просьбе Моди увеличить поставки удобрений в Индию

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к нему с прямой просьбой увеличить поставки минеральных удобрений из России, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что индийское руководство напрямую выразило заинтересованность в росте объемов импорта российских удобрений.

На встрече в Кремле глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев отметил, что отрасль успешно переориентировалась на новые рынки. По его словам, объемы поставок российских минеральных удобрений в Индию увеличились в четыре раза.

Также Гурьев сообщил, что Россия занимает второе место в мире по объему производства минеральных удобрений после Китая и остается крупнейшим экспортером. Доля России на мировом рынке составляет около 18-20%, а к 2030 году планируется увеличить ее до 25%.

Производство минеральных удобрений в России в 2025 году должно вырасти до 65 млн тонн по сравнению с рекордными 63 млн тонн в прошлом году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал ошибкой ограничения Евросоюза на ввоз российских минеральных удобрений. С июля Евросоюз повысил пошлины на удобрения и сельхозпродукцию из России. Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию.