Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию

Tекст: Дарья Григоренко

«Находясь в Бразилии, я могу сказать, что за первые полгода фактически мы уже почти на 30% нарастили поставки сюда минеральных удобрений относительно прошлого года», – заявил Гурьев, передает РИА «Новости».

Ранее Гурьев заявил, что большая часть сельхозпроизводителей уже обеспечена минеральными удобрениями, поставки продолжаются согласно установленному графику, а жалоб от регионов не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запрет российских удобрений может ударить по экономике Евросоюза. ФАС не выявила превышения цен на удобрения в России.