Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.35 комментариев
Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию
Россия за шесть месяцев нынешнего года нарастила поставки минеральных удобрений в Бразилию почти на 30%, сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
«Находясь в Бразилии, я могу сказать, что за первые полгода фактически мы уже почти на 30% нарастили поставки сюда минеральных удобрений относительно прошлого года», – заявил Гурьев, передает РИА «Новости».
Ранее Гурьев заявил, что большая часть сельхозпроизводителей уже обеспечена минеральными удобрениями, поставки продолжаются согласно установленному графику, а жалоб от регионов не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, запрет российских удобрений может ударить по экономике Евросоюза. ФАС не выявила превышения цен на удобрения в России.