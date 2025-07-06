Аграрии России получили 67% необходимых удобрений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские аграрии на сегодняшний день обеспечены минеральными удобрениями на 67% от общей годовой потребности, передает РИА «Новости». По словам президента РАПУ Андрея Гурьева, все поставки идут в строгом соответствии с утвержденным планом, и жалоб от регионов в ассоциацию не поступало. Гурьев подчеркнул: «Мы на 67% обеспечили уже потребности этого года. Мы в РАПУ не слышали жалоб со стороны регионов. Все поставки идут по плану. Если где-то есть какие-то проблемы, они знают, куда, в какие компании обратиться».

Он отметил, что внутренний рынок остается приоритетным для отечественных производителей минеральных удобрений, а все отгрузки осуществляются согласно графику, согласованному с Минсельхозом. Планы поставок мониторятся практически каждую неделю, все предельные цены на удобрения зафиксированы.

Ранее замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сообщал, что несколько регионов, включая Смоленскую, Кемеровскую и Тюменскую области, Алтайский край и Башкирию, не до конца выполнили план закупок удобрений, однако в целом ситуация по стране остается штатной. Цены на удобрения находятся в согласованных диапазонах, а отдельные вопросы отдельных регионов рассматриваются совместно с Федеральной антимонопольной службой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Уралкалий» договорился о поставках хлористого калия в Китай по фиксированной цене до конца 2025 года. Запрет российских удобрений может ударить по экономике Евросоюза. ФАС не выявила превышения цен на удобрения в России.