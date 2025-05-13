ФАС не выявила превышения цен на удобрения в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не обнаружила фактов превышения производителями предельных цен на удобрения, которые были установлены в 2022 году, передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули: «ФАС России также проводит постоянный мониторинг стоимости минудобрений. В настоящее время все производители реализуют не выше установленного в 2022 году предельного уровня».

Сейчас производители обязаны до 16 мая направить на согласование ФАС свои торговые политики по продаже удобрений. Это связано с продлением правительством квот на экспорт минеральных удобрений до ноября 2025 года. ФАС параллельно ведет работу по утверждению методических рекомендаций по разработке таких торговых политик.

Ранее глава Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин сообщил, что за последний год цены на минеральные удобрения для конечного потребителя в стране выросли на 20-30%. В связи с этим ассоциация обратилась в ФАС с просьбой провести проверку.

Предельные цены на удобрения были зафиксированы в 2021 году по рекомендации ФАС, а затем проиндексированы дважды в 2022 году: на 5% в июне и на 5-10% в сентябре. В 2023 и 2024 годах индексация не проводилась, и сейчас цены заморожены на уровне сентября 2022 года.

Производители удобрений выступают за индексацию внутренних цен хотя бы на 10%. Инициативу поддерживают Минпромторг и Минэкономразвития, однако Минсельхоз противится этому шагу, отмечал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба оценила стоимость билетов на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург. ФАС оштрафовала четыре банка за ненадлежащую рекламу. Издательство «Просвещение» подало иск против ФАС в арбитражный суд.