В ФАС оценили стоимость билетов на ВСМ Москва – Петербург

Tекст: Александра Юдина

По его словам, цена билета на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва – Петербург в 9 тыс. рублей является конкурентной, ведомство не станет регулировать стоимость билетов на проезд по этой магистрали, передает ТАСС.

Магазинов отметил, что рынок транспортных услуг между Москвой и Петербургом уже насыщен конкурентными предложениями.

Он напомнил о запуске авиакомпаниями тарифов «шаттл» и популярности скоростной трассы М-11 «Нева». Таким образом, цены на ВСМ будут сформированы в условиях конкурентного давления.

ФАС также выступает за минимизацию участия «Российских железных дорог» (РЖД) на конкурентных рынках. Ведомство предложило это в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Планируется поэтапное отчуждение долей РЖД, однако сроки пока не установлены.

Кроме того, приостановка или изменение правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре в России не рассматривается, подчеркнул Магазинов.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о строительстве второй очереди Широтной магистрали скоростного движения.

Замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщил, что стоимость билета на высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом составит 8905 рублей при запуске в 2028 году.