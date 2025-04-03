Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
В ФАС оценили стоимость билетов на ВСМ Москва – Петербург
Цена билетов на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург в 9 тыс. рублей конкурентоспособна и не требует регулирования, заявил замглавы ФАС Геннадий Магазинов.
По его словам, цена билета на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва – Петербург в 9 тыс. рублей является конкурентной, ведомство не станет регулировать стоимость билетов на проезд по этой магистрали, передает ТАСС.
Магазинов отметил, что рынок транспортных услуг между Москвой и Петербургом уже насыщен конкурентными предложениями.
Он напомнил о запуске авиакомпаниями тарифов «шаттл» и популярности скоростной трассы М-11 «Нева». Таким образом, цены на ВСМ будут сформированы в условиях конкурентного давления.
ФАС также выступает за минимизацию участия «Российских железных дорог» (РЖД) на конкурентных рынках. Ведомство предложило это в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Планируется поэтапное отчуждение долей РЖД, однако сроки пока не установлены.
Кроме того, приостановка или изменение правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре в России не рассматривается, подчеркнул Магазинов.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о строительстве второй очереди Широтной магистрали скоростного движения.
Замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщил, что стоимость билета на высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом составит 8905 рублей при запуске в 2028 году.