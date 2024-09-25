Цена билета на ВСМ Москва – Петербург составила 8905 рублей

Стоимость билета на ВСМ Москва – Петербург составила 8905 рублей на 2028 год

Tекст: Денис Тельманов

Стоимость билета на поездку по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург составит 8905 рублей на момент запуска в третьем квартале 2028 года, передает ТАСС. Об этом сообщил замминистра транспорта Дмитрий Зверев на заседании Госдумы.

«С точки зрения ценовых параметров, что заложены в модель Москва – Санкт-Петербург, стоимость билета на начало движения – оно запланировано на третий квартал 2028 года – составляет 8905 рублей в сегодняшних расчетах», – сказал он.



Зверев отметил, что индексация стоимости проезда будет происходить ежегодно, как это обычно бывает с пассажирскими перевозками. Вице-премьер РФ Виталий Савельев ранее говорил, что стоимость проезда на ВСМ Москва – Санкт-Петербург может составить до 10 тыс. рублей.

Планы по строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом были утверждены в марте 2023 года, когда президент РФ Владимир Путин дал старт проекту. Строительство ВСМ входит в проект Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Магистраль будет предназначена для пассажирских перевозок и пройдет через шесть регионов России: Москва, Петербург, Ленинградская, Новгородская, Тверская и Московская области. Ожидается, что пассажиропоток между двумя столицами возрастет с 5 млн до 23 млн человек к 2030 году. Проектирование и строительство ВСМ запланированы на 2024–2028 годы, с вводом в эксплуатацию во втором квартале 2028 года.

Ранее Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала контракт на строительство 41 высокоскоростного поезда для линии Москва – Петербург, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2030 году. При этом, как ранее сообщалось, строительство самой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург планируется завершить в первом квартале 2028 года.

В рамках мероприятий по случаю Дня железнодорожника президент Владимир Путин подчеркнул важность таких проектов для стратегического развития железнодорожной инфраструктуры страны.

