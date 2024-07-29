Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.4 комментария
Назван пассажиропоток ВСМ Москва – Петербург к 2030 году
Пассажиропоток ВСМ Москва – Петербург к 2030 году может составить почти 23 млн человек
Потенциальный пассажиропоток высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург к 2030 году может составить почти 23 млн человек, сообщили в Правительстве РФ.
В документе говорится, что обеспечение пассажиропотока – 22,98 млн пассажиров в 2030 году, 28,02 млн пассажиров – в 2040 году, 32,65 млн пассажиров – в 2050 году и 36,42 млн пассажиров – в 2060 году по маршруту Москва – Санкт-Петербург, передает ТАСС.
Как следует из опубликованного распоряжения правительства, строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируется завершить в первом квартале 2028 года. Проект предусматривает не только строительство железнодорожного полотна, но и приобретение современного подвижного состава.
Ранее сообщалось, что высокоскоростная железнодорожная магистраль «Юг» из Москвы в Адлер пройдет через Воронеж, Краснодар, Туапсе, Ставрополь и Сочи.