Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
ВСМ «Юг» из Москвы в Адлер решили проложить через пять российских городов
Железнодорожная магистраль «Юг» пройдет через Воронеж, Краснодар, Туапсе, Ставрополь и Сочи
Высокоскоростная железнодорожная магистраль «Юг» из Москвы в Адлер пройдет через Воронеж, Краснодар, Туапсе, Ставрополь и Сочи, следует из материалов, представленных правительством Москвы на ПМЭФ-2024.
Сообщается, что общее время в пути по маршруту «Москва – Адлер» сократится в три раза и составит без малого восемь часов. При этом добраться из Москвы в Луганск или Донецк можно будет за 12 часов. Известно, что высокоскоростная магистраль «Юг» предусматривает ответвления в направлении Тамбова, Белгорода, Луганска, Донецка и Волгограда, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, путь на поезде к югу России обещали сделать в два раза быстрее к 2030 году.