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Путь на поезде к югу России обещали сделать в два раза быстрее к 2030 году
Проект: Пассажиры к 2030 году смогут на поезде добираться до юга России в два раза быстрее
Время следования в пути для пассажиров по железнодорожной сети между Москвой и Адлером к 2030 году может сократиться в два раза, до 16 часов, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.
Как говорится в документе, обеспечено улучшение транспортного обслуживания курортной зоны Юга России, сокращено время в пути следования по маршруту Москва – Адлер с 32 часов до 16 часов к 2030 году, передает ТАСС.
В части грузовых перевозок провозную способность железнодорожной сети в районе Азово-Черноморского бассейна планируется увеличить до конца 2030 года до 152 млн тонн.
В материалах также указано, что завершить строительство 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение между Москвой и Санкт-Петербургом планируется до конца 2027 года.
Кроме того, на развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей в России в 2024 году предполагается выделение около 21,7 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом финансирование на 2025 и 2026 годы на текущий момент не рассматривается.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом.