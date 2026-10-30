Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Новак заявил о скорой реализации проекта нефтепродуктопровода в Конго
Новак: Россия в ближайшее время реализует проект нефтепродуктопровода в Конго
Вице-премьер Александр Новак заявил, что совместный проект нефтепродуктопровода в Республике Конго уже структурирован финансово и в ближайшее время перейдет на стадию практической реализации.
Новак в эфире Первого канала сообщил, что совместный проект России и Республики Конго по строительству нефтепродуктопровода полностью структурирован в финансовом плане и готовится к практической реализации, передает РИА «Новости».
«Сегодня этот проект позволяет снабжать нефтепродуктами не только саму республику, но и Демократическую Республику Конго... соседние страны», – заявил Новак.
Он уточнил, что магистраль строится совместно с российской стороной и призвана обеспечить энергетическую стабильность сразу нескольких государств африканского региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо назвал африканского лидера дорогим другом.
Путин заявил о достижении практически всех задач на третьем саммите Россия – Африка.
В прошлом году власти Конго ожидали начала работ по новому трубопроводу с Россией в 2026 году.