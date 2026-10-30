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Сотрудников военкомата на Украине задержали за пытки мобилизованных
ГБР: На Украине сотрудников военкомата задержали за пытки и похищения мужчин
Начальник одного из отделов Черновицкого районного военкомата на Украине и четверо его подчиненных задержаны по подозрению во взяточничестве, незаконном задержании и пытках мобилизованных, сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР).
Сотрудники военкомата силой заставляли мужчин соглашаться на мобилизацию, применяя насилие. Случаи издевательств задокументированы в городе Кицмань, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ГБР.
В феврале 2026 года сотрудники применили травматическое оружие при задержании, ранив мужчину в ногу. Пострадавшего заставили самостоятельно вынимать пулю без медицинской помощи в помещении военкомата. В сентябре задокументировано похищение мужчины из-за личного конфликта с должностными лицами.
Кроме того, выявлен факт вымогательства взятки в 5,5 тыс. евро за освобождение после задержания. Начальнику отдела и трем подчиненным предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы с причинением физических страданий. Четверым также вменяют получение взятки, а двоим – пытки. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беженец из Константиновки Сергей Ширедков рассказал о мобилизации мужчин в ряды ВСУ под видом эвакуации.
В понедельник сотрудники военкомата в Закарпатской области задержали студентов после неудачных ответов на вопросы об учебе.
В тот же день украинский военнопленный Виталий Тумаров сообщил о своей мобилизации без документов, несмотря на умственную отсталость.