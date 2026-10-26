Студентов в Закарпатье мобилизовали за неправильные ответы на «экзамене»

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ТЦК доставили троих студентов, где их начали расспрашивать, где и на кого они учатся, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу. Ответы «экзаменаторов» не устроили, после чего студентам отменили отсрочки и отправили в армию.

Позже суд признал действия военкомов незаконными и обязал уволить студентов со службы.

Отмечается, что территориальный центр комплектования может обжаловать это решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские СМИ писали о срыве одежды с мужчины сотрудниками военкомата в Харькове при насильственной мобилизации.

В июле украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) рассказал о начале задержаний мужчин с действующей отсрочкой в Закарпатье.