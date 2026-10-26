Украинец пересек границу Молдавии на мотопараплане и попросил убежища

Tекст: Денис Тельманов

Молдавские пограничники обнаружили мужчину у села Ларга Бричанского района, примерно в двух километрах от государственной границы. Во время проверки украинец попросил предоставить ему убежище на территории страны, передает РИА «Новости».

Информацию о том, что человек пересекает воздушную границу по маршруту Черновцы – Ларга на параплане, молдавским коллегам передали украинские пограничники. Минобороны Молдавии ранее также сообщало об обнаружении мотопараплана, пересекшего воздушное пространство со стороны Украины.

Пограничная полиция продолжает расследование инцидента. Отмечается, что на фоне силовой мобилизации на Украине мужчины призывного возраста регулярно пытаются покинуть страну вне пунктов пропуска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе молдавские патрульные задержали двух сотрудников пограничной службы Украины при незаконном пересечении границы.

Власти Молдавии направили Киеву ноту протеста после перехода границы украинскими пограничниками ради преследования уклониста.

В прошлом месяце подлежащий призыву в Вооруженные силы Украины мужчина совершил нелегальный перелет через государственную границу Молдавии.