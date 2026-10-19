Молдавия выразила протест Украине из-за преследовавших уклониста пограничников

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил Карп в эфире «Радио Молдова», двое украинских пограничников незаконно пересекли границу на реке Днестр в ходе погони за беглецом, пишет ТАСС. «Мы видим попытку украинских пограничников, которые, к сожалению, позволили себе пересечь линию разграничения границы, что является серьезным нарушением. И в связи с этим незаконным пересечением есть ноты протеста в адрес украинских властей», – заявил он.

Карп добавил, что жестокое обращение силовиков с мужчиной не вписывается ни в какие этические нормы. По его словам, спасенный украинец имеет все шансы получить убежище в Молдавии, которое он уже запросил.

Ранее жители приграничного молдавского села Холошница отбили у украинских пограничников 49-летнего жителя Киева, который переплывал Днестр. Очевидцы рассказали, что силовики били веслом плывущего мужчину с моторной лодки. Пограничников задержали и передали местной полиции, однако на следующий день они были возвращены на родину в соответствии с двусторонним соглашением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник спасенный от украинских пограничников киевлянин попросил убежища в республике.

В воскресенье Кишинев передал Киеву нарушивших границу силовиков.