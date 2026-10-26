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    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

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    26 октября 2026, 18:13 • Новости дня

    Президент Ирана заявил о продолжении развития ядерной программы

    Пезешкиан: Иран продолжит развитие ядерной программы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран продолжит развитие своей ядерной программы в рамках международного права, страна не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

    «Исламская Республика Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, и, как член Договора о нераспространении ядерного оружия, хочет продолжать свою ядерную деятельность в рамках международных прав и обязательств», – цитирует Пезешкиана ТАСС.

    Это заявление он сделал на встрече с высокопоставленными представителями Саудовской Аравии, Турции и Пакистана.

    В начале месяца президент Ирана связал удары по ядерным объектам с инспекциями МАГАТЭ.

    В прошлом месяце он заявлял, что Иран принципиально отказывается от разработки ядерного арсенала.

    26 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Иран сообщил о размещении украинских БПЛА в сопредельных странах

    МИД Ирана: Киев разместил беспилотники в соседних с республикой странах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана отслеживают ситуацию у своих границ на фоне данных о размещении украинских беспилотников в сопредельных странах, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Тегеран контролирует обстановку на государственных границах после появления информации о переброске украинских дронов в сопредельные государства, передает РИА «Новости».

    «Те, кто должен внимательно следить за ситуацией, могу заверить, следят и продолжат следить за ней и примут необходимые меры для защиты страны и отражения любых угроз», – заявил Багаи.

    Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник в органах безопасности проинформировало, что Украина разместила тысячи боевых беспилотников в странах, соседствующих с Исламской республикой. В качестве одной из зон дислокации аппаратов назывался Иракский Курдистан.

    По данным издания, украинские военные занимались в этом регионе обучением членов антииранских группировок управлению дронами и организации диверсий. В Тегеране расценивают подобные действия Киева как элемент враждебной политики со стороны стран Европы и НАТО.

    Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    Напомним, в марте Киев обсудил с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке.

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    26 октября 2026, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил нанести «несоразмерные» удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти располагают информацией о готовящихся попытках помешать парламентским выборам, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пригрозив Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами.

    «У нас есть разведывательные данные, указывающие на то, что наши враги могут попытаться спровоцировать нас на удары с целью дестабилизировать ситуацию и помешать проведению выборов», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Обращаясь к Ирану и его союзникам, он предупредил: «По вам будут нанесены несоразмерные удары, намного сильнее, чем вы можете себе представить… не испытывайте нас».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива и напомнил об угрозе со стороны Ирана.

    Издание New York Times сообщило о плане США и Израиля возобновить интенсивные удары по иранской территории после выборов в Конгресс США.

    По данным СМИ, Нетаньяху отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений США.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    26 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударах по нефтяным станциям в Саудовской Аравии

    Хуситы нанесли удары по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода «Восток – Запад» в Саудовской Аравии.

    Хуситы нанесли удары с помощью беспилотников по станциям перекачки нефти, передает РИА «Новости» заявление военного представителя движения Яхьи Сариа.

    Кроме того, движение провело две операции против мест сосредоточения войск возглавляемой Саудовской Аравией коалиции и складов вооружений в провинциях Аден и Лахдж на юге Йемена.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией обострились в августе после введения хуситами морской блокады королевства в ответ на удары по аэропорту Саны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла удары по объектам хуситов, уничтожив пять хранилищ ракет и четыре пусковые установки.

    В четверг Яхья Сариа сообщил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Неделю назад хуситы заявили о серии ракетных ударов по объектам компании Saudi Aramco и аэропортам на территории королевства.

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    26 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие и уже прошедшие выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США могут определить, усилятся ли авторитарные тенденции в этих странах, предупредила британская газета The Guardian.

    Издание пишет о «десяти днях, способных потрясти мир», отмечая, что во всех четырех странах сторонники демократии противостоят автократам, передает РБК.

    В Бразилии за пост президента борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В Сербии правящей партии бросило вызов протестное движение, возникшее после трагедии в Нови-Саде.

    В Израиле на пост премьер-министра претендует Биньямин Нетаньяху, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Сами Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, которые станут первым испытанием для Республиканской партии после возвращения Трампа в Белый дом.

    Успех правых сил в одной из этих стран может укрепить позиции их союзников в других, подчеркивает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении новыми властями санкций против России к весне.

    В воскресенье Александар Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах.

    В четверг газета The New York Times узнала о плане США и Израиля возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс.

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    25 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Нетаньяху напугал израильтян ИИ-кадром ядерного удара по Тель-Авиву

    Нетаньяху перед выборами опубликовал ИИ-фото ядерного удара по Тель-Авиву

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за два дня до парламентских выборов разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    Глава израильского правительства сопроводил публикацию текстом писателя Юваля Блумберга, который предупреждает о возможности создания иранского ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Государство Израиль находится в реальной и ощутимой экзистенциальной опасности. Если иранцы получат ядерное оружие, ничто уже не будет иметь значения», – процитировал премьер слова писателя.

    Нетаньяху отметил наличие у страны двух лет на завершение работы в Иране. По его мнению, после ухода Дональда Трампа из Белого дома неизвестно, кто займет пост президента США.

    Накануне намеченных на 27 октября выборов тема ядерной опасности вновь стала активно использоваться политиком в рамках кампании. Ранее израильские военные повысили уровень боевой готовности из-за опасений эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

    В начале месяца премьер-министра обвинили в намеренном допущении нападения ХАМАС ради оправдания боевых действий.

    Летом израильские депутаты поддержали роспуск парламента для проведения осеннего голосования.

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    26 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Asmaa Waguih

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей парламента Египта проголосовала за предоставление военной помощи Саудовской Аравии для поддержки страны в вопросах обороны.

    Речь идет о поддержке саудовских властей в вопросах обороны, однако иные детали соглашения пока не приводятся, передает ТАСС со ссылкой на государственный телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Согласно египетской конституции, вопрос объявления войны и отправки вооруженных сил в зарубежные миссии подлежит обязательному обсуждению Советом национальной обороны страны и парламентом. Египетский Совет национальной обороны одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии 18 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    В прошлом месяце Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны для возможного развертывания в Ормузском проливе.

    Газета The Washington Post сообщила о занижении Пентагоном числа погибших американских военнослужащих в ходе ближневосточного конфликта.

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    25 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Хуситы объявили о новой ракетной атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Йеменское движение «Ансар Алла» выпустило ракеты по аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту столицы Саудовской Аравии после возобновления его работы.

    Йеменские повстанцы провели три военные операции с применением десятков баллистических ракет, одной из целей которых стал международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление движения.

    Помимо столичной воздушной гавани, целями атак стали ангары для авиационной техники, склады боеприпасов, центры управления беспилотниками и другие ключевые объекты на авиабазе Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу аравийская коалиция уничтожила выпущенную хуситами в направлении Эр-Рияда баллистическую ракету.

    В четверг представитель мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии.

    Во вторник Британия задействовала истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников.

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    26 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Reuters: Хуситы заявили об атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде.

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) сообщило о совершении атаки на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Отмечается, что власти Саудовской Аравии пока официально не подтвердили информацию об ударе.

    Военное противостояние между йеменскими хуситами и поддерживаемой Саудовской Аравией проправительственной армией вновь обострилось в середине июля после четырехлетнего затишья. За прошедшее время мятежники установили контроль над всем западным побережьем Красного моря и населенными пунктами в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту столицы Саудовской Аравии после возобновления его работы. В субботу возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую мятежники выпустили в направлении Эр-Рияда. На прошлой неделе военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении хуситами удара по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

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    26 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Арабская коалиция уничтожила ракетные склады и пусковые установки хуситов

    Reuters: Арабская коалиция уничтожила пять ракетных складов хуситов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла удары по объектам йеменского движения «Ансар Алла», ликвидировав пять хранилищ баллистических ракет и четыре пусковые установки.

    Арабская коалиция провела военную операцию против объектов йеменского движения «Ансар Алла» для нейтрализации источников угрозы. В контролируемых хуситами районах уничтожены пять складов хранения баллистических ракет и четыре пусковые ракетные установки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Военное противостояние между хуситами и проправительственной армией, поддерживаемой Саудовской Аравией, возобновилось с середины июля после четырехлетнего затишья. За это время представители движения «Ансар Алла» смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила выпущенную хуситами в направлении Эр-Рияда баллистическую ракету. В четверг военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии. В среду в результате ударов авиации аравийской коалиции по побережью йеменской провинции Таиз погибли по меньшей мере восемь рыбаков.

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    26 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    CNN: Возможные удары США по Ирану выйдут за рамки сохранения статус-кво

    CNN: Потенциальные удары США по Ирану выйдут за рамки сохранения статус-кво

    Tекст: Мария Иванова

    Потенциальные удары США по Ирану будут масштабнее простых мер по сохранению статус-кво и могут затронуть не только радары и пусковые установки, сообщил канал CNN со ссылкой на источники.

    «Масштаб новых военных операций США, вероятно, выйдет за рамки простых мер по «кошению газона» или сохранению статус-кво путем нанесения ударов по радарам, пусковым установкам и другим иранским объектам, которые можно быстро восстановить», – передает РИА «Новости» сообщение CNN.

    В регионе развернуто достаточное количество сил для осуществления таких атак. Войска США на Ближнем Востоке готовы начать крупные военные операции против Ирана в течение 96 часов после получения приказа от президента Дональда Трампа.

    В воскресенье Трамп заявил о необходимости принять решение по конфликту с Ираном: заключить сделку или «покончить» с исламской республикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил о готовности исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил подготовку масштабных ударов по иранской территории из-за возражений Дональда Трампа.

    Во вторник президент Соединенных Штатов сообщил о возможности немедленного завершения американской военной операции против Тегерана.

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    26 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились на фоне попыток США договориться с Ираном

    WSJ: Цена нефти марки Brent опустилась до 114,57 доллара за баррель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,8% из-за оценки трейдерами дипломатических усилий Вашингтона и Тегерана.

    Мировые цены на нефть перешли к снижению, отступив от недавних максимумов. Трейдеры оценивают дипломатические усилия по смягчению напряженности между США и Ираном на фоне возобновившихся атак хуситов на Саудовскую Аравию и сохраняющихся рисков перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока, пишет The Wall Street Journal.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent опустилась на 1,8%, до 114,57 доллара за баррель. В то же время декабрьские фьючерсы на марку West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 2,2%, достигнув отметки 100,96 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу котировки эталонной марки Brent превысили 115 долларов за баррель. Средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла 6,31 доллара за галлон на фоне глобальных перебоев с поставками нефти из-за конфликта с Ираном. В начале месяца цены на энергоносители пошли вниз из-за плана стран G7 выпустить на рынок аварийные запасы топлива на фоне атак в районе Ормузского пролива.

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    26 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по Адену

    Anadolu: Запущенная хуситами баллистическая ракета упала в Адене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Бир-Ахмед неподалеку от Адена упала баллистическая ракета, запущенная йеменским мятежным движением «Ансар Алла» (хуситы), прогремел мощный взрыв.

    Ракета упала на пустыре рядом с военным лагерем правительственных сил за металлургическим заводом в округе Бурейка. Пострадавших в результате взрыва нет, пишет Anadolu.

    Ранее МВД Йемена сообщило, что хуситы атаковали тремя баллистическими ракетами подразделения береговой охраны в Адене. Сами хуситы заявили, что целью атаки стали военные объекты в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу хуситы нанесли удары по военному лагерю Ан-Наср и военно-морской базе в Адене.

    В четверг йеменские мятежники сообщили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Движение «Ансар Аллах» провело операцию по спасению экипажа индийской яхты.

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    26 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Саудовская Аравия решила хранить нефть в резервуарах Сингапура

    Саудовская Аравия решила хранить нефть в Сингапуре с 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эр-Рияд и Сингапур подписали соглашение о хранении саудовского сырья в сингапурских подземных резервуарах со второй половины 2027 года для обеспечения безопасности поставок в Юго-Восточную Азию.

    Ожидается, что операции по хранению саудовской нефти в подземных резервуарах «Джуронг» начнутся во второй половине 2027 года, передает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики, торговли и промышленности Сингапура.

    В сингапурском ведомстве отметили, что создание хранилища позволит удовлетворить энергетические потребности страны на случай перебоев поставок. Эта инициатива также призвана повысить надежность цепочки поставок саудовского сырья во всей Юго-Восточной Азии.

    В начале октября на встрече в Маниле Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты выразили готовность помочь странам АСЕАН создать запасы нефти для преодоления уязвимости в условиях кризиса в Персидском заливе. Из-за незначительных внутренних резервов региону грозит нехватка сырья, поэтому в Юго-Восточной Азии решили внедрить японскую модель, при которой резервуары сдаются в аренду ближневосточным экспортерам в обмен на приоритетное право выкупа углеводородов в кризисных ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о гибели двух человек при атаке беспилотника на нефтяное месторождение Шайба.

    До этого йеменские хуситы заявили о намерении продолжить ракетные удары по нефтяным объектам королевства.

    Также Эр-Рияд восстановил перекачку сырья по атакованному трубопроводу «Восток – Запад».

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    26 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    Силовики в Иордании задержали трех напавших на церковь террористов

    МВД Иордании: Силовики задержали троих напавших на церковь террористов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы безопасности Иордании в ходе перестрелки задержали трех террористов, совершивших нападение на православную церковь в провинции Эль-Карак.

    Операция по поимке боевиков, напавших 23 октября на прихожан в храме Святого Георгия в районе Хаммуд, прошла на рассвете в понедельник, передает ТАСС со ссылкой на МВД Иордании.

    В ведомстве отметили, что преступники забаррикадировались в заброшенном здании на окраине города Эль-Карак. Они отказались сдаться и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

    В ходе завязавшегося боя все трое террористов получили ранения, после чего их арестовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России осудило террористический акт в Иордании. Президент Греции Константинос Тасулас выразил соболезнования в связи с нападением на православную церковь. Минздрав королевства сообщил о восьми погибших при теракте.

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    26 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Опровергнуты данные о попытке Нетаньяху убедить США атаковать Иран

    Канцелярия Нетаньяху опровергла данные о просьбах к США атаковать Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения, что он безуспешно пытался убедить президента США Дональда Трампа нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    Информация об инициативе Израиля провести совместную с США атаку на Иран не соответствует действительности. Канцелярия премьер-министра назвала эти сообщения «фейковыми новостями», передает Israel National News.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности и двух американских чиновников сообщил, что Нетаньяху призывал Трампа к проведению совместной операции до выборов, однако американский лидер не дал на это согласия, предложив отложить атаку до готовности администрации США.

    В понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац также опроверг наличие разногласий между политическим руководством и военными по вопросу Ирана. Он заявил, что Израиль не планировал превентивный удар по Исламской республике до израильских выборов.

    «Сообщения о разногласиях между политическим руководством и ЦАХАЛ относительно Ирана полностью беспочвенны и лживы», – подчеркнул министр, добавив, что на процесс принятия решений влияют только соображения безопасности.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в связи с угрозой вмешательства в парламентские выборы.

    В воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива.

    NYT сообщала, что на прошлой неделе США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс.

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    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    От новых властей Сербии нужно ждать проблем, но не предательства

    Неожиданно для многих партия власти во главе с Александром Вучичем проиграла парламентские выборы в Сербии с заметным отставанием. Несмотря на «майданное» происхождение, победители в большинстве своем патриотичные люди, а не «агенты Запада». Их проблема в другом, и это проблема не только для сербов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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