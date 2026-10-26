Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.11 комментариев
Президент Ирана заявил о продолжении развития ядерной программы
Пезешкиан: Иран продолжит развитие ядерной программы
Иран продолжит развитие своей ядерной программы в рамках международного права, страна не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
«Исламская Республика Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, и, как член Договора о нераспространении ядерного оружия, хочет продолжать свою ядерную деятельность в рамках международных прав и обязательств», – цитирует Пезешкиана ТАСС.
Это заявление он сделал на встрече с высокопоставленными представителями Саудовской Аравии, Турции и Пакистана.
В начале месяца президент Ирана связал удары по ядерным объектам с инспекциями МАГАТЭ.
В прошлом месяце он заявлял, что Иран принципиально отказывается от разработки ядерного арсенала.