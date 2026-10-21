Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
При ударе коалиции Саудовской Аравии погибли восемь йеменских рыбаков
Авиация Саудовской Аравии уничтожила восемь йеменских рыбаков
В результате ударов авиации аравийской коалиции по побережью йеменской провинции Таиз погибли по меньшей мере восемь рыбаков.
Саудовская авиация нанесла два удара по рыбацким лодкам на побережье Эль-Кадха в прибрежном районе Зубаб, передает ТАСС со ссылкой на подконтрольное хуситам йеменское агентство SABA.
Сначала атаке с воздуха подверглось судно, стоявшее на якоре недалеко от берега. Затем самолеты нанесли удар по выжившим после первого налета рыбакам, когда они пытались спастись на другой лодке, что привело к гибели восьми человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии. В понедельник хуситы нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам. Ранее свыше 15 человек погибли при атаках мятежников на аэропорт Эр-Рияда.