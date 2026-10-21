Пьяный кузбассовец перешел реку вброд при попытке уйти от полиции

Пьяный водитель в Кузбассе перешел реку вброд при попытке скрыться от ДПС

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники госавтоинспекции в поселке Крапивинский попытались остановить автомобиль Chery Tiggo, водитель которого ехал непристегнутым. Мужчина проигнорировал требование полицейских, спровоцировал погоню и свернул на грунтовую дорогу, ведущую к лесу, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

«Когда мужчина понял, что уйти от погони ему не удастся, он бросил машину, перешел реку Мунгат вброд и скрылся в лесной чаще. Вскоре водитель вернулся к автомобилю и был задержан. Результаты проведенного освидетельствования показали, что уровень алкоголя в организме нарушителя в 1,5 раза превышает допустимый», – добавили в МВД.

Отмечается, что ночная температура воздуха в регионе держится на минусовых отметках. В отношении 37-летнего водителя составили шесть административных протоколов, в том числе за езду в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу и отсутствие страховки. Ему назначили штрафы на сумму более 69 тыс. рублей, также мужчине грозит лишение прав на срок до двух лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе уходивший от погони питбайкер спрятался в машине инспектора ДПС в Кузбассе. Летом пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП с семью пострадавшими под Омском.